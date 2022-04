Prevenção é a maior arma para combater cibercrime –Joana Rosa

O combate ao cibercrime é um desafio mundial e Cabo Verde não foge à regra, mas a prevenção é a maior arma para combater a actividade criminosa.

A afirmação é da Ministra da Justiça, que falava hoje aos jornalistas à margem do Lançamento dos Cadernos de Prevenção ao Cibercrime, no quadro da Cooperação entre o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime em Cabo Verde (ONUDC) e o Governo Cabo Verde.

"Através de redes sociais, a parte que tem a ver também com fake news, tem vindo a ser um desafio para a humanidade e para Cabo Verde. Por isso estamos a lançar em cooperação com a ONUDC, Escritórios das Nações Unidas, estes cadernos e agendas como forma de trabalharmos a prevenção. A prevenção é a melhor arma que se pode utilizar. Desta forma estaremos a capacitar os alunos e professores para que possam levar essas informações as comunidades e trabalharem também a parte preventiva junto às comunidades", explicou.

Joana Rosa reconhece que, pela sua natureza, combater o cibercrime é difícil.

"Ninguém esta preparado para combater este crime tout court. Temos medidas legislativas que foram aprovadas do ponto de vista de incriminação de condutas, condutas ilícitas. O parlamento cuidou disso, e nós agora enquanto governo temos é que trabalhar com as comunidades e com as escolas na prevenção. Mas o combate a esse crime é difícil, porque como sabem, são crimes virtuais que são cometidos do ponto de vista daquilo que são a utilização de meios virtuais e que acarretem de certa forma alguma perícia”, avançou Joana Rosa.

Os materiais de sensibilização e de Prevenção ao Cibercrime, que foram lançados hoje, incluem 1000 cadernos para estudantes do ensino básico e do ensino secundário, e 100 agendas para os professores com informações de sensibilização para a cibersegurança.