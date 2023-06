UCID pede “outra atitude” ao Governo perante a Câmara Municipal da Praia

O presidente da UCID afirmou hoje que não entende a atitude do Governo de “não disponibilizar” recursos do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRAA) à Câmara Municipal da Praia. Declarações feitas aos jornalistas por João Santos Luís, no término de uma visita efectuada à edilidade da capital.

O responsável partidário avança que a cidade da Praia está em desenvolvimento e espera que o governo e a Câmara cheguem a consensos frutíferos para o bem da população. "O Governo deve ter uma outra atitude perante a Câmara Municipal da Praia, porque não se pode entender a atitude do governo, por exemplo, quanto ao programa PRRA, que não disponibiliza recursos dentro deste programa para que a Câmara da Praia possa continuar a realizar os trabalhos que também são feitos em outras câmaras municipais que são do MPD”, advogou. João Santos Luís diz que foi colocada todas as preocupações da UCID relativamente aos munícipes ao presidente da Câmara Municipal da Praia Francisco Tavares “Portanto, a requalificação dos bairros, a manutenção das praças fitness, a manutenção da Praça Rebera, da ribeira, entre outros vários projectos que nós falamos com o presidente e que estamos a crer que está-se a trabalhar e vai-se dar andamento aos trabalhos para o bem da população da Praia”, avança. Foi a primeira visita oficial efectuada por João Luis à Câmara Municipal da Praia após ser eleito presidente da UCID.

