Dia da África: PAICV e MpD defendem reflexão sobre desafios para construir um futuro melhor no continente

O PAICV afirmou hoje que o dia da África é para refletir sobre a rica tapeçaria de culturas que compõem o continente, mas também sobre desafios e oportunidades que se nos apresentam para o futuro. Na mesma linha, o MpD apontou que celebrar o Dia da África é também reconhecer os desafios e a capacidade de superação dos africanos para construir um futuro melhor.

Declarações feitas pelos dois partidos no parlamento.

"O dia 25 de Maio é uma data para refletirmos sobre a rica tapeçaria de culturas, línguas e tradições que compõem o nosso continente, mas também um dia para encararmos os desafios e oportunidades que se nos apresentam para o futuro", afirmou João Baptista Pereira, presidente do grupo parlamentar do PAICV.

João Baptista Pereira enfatizou a riqueza geográfica e a resiliência do povo africano, além de sublinhar o potencial dos recursos naturais e a influência cultural da África no mundo.

Também mencionou a necessidade urgente de criar empregos para a crescente população jovem e a importância da diversificação económica para garantir um desenvolvimento sustentável.

Pereira defendeu uma transformação estrutural das economias africanas, agregando valor aos recursos naturais e melhorando infraestruturas, enquanto ressaltou a importância de unir esforços para construir um futuro próspero para todos os africanos.

“O caminho para a prosperidade africana está repleto de desafios, mas também prenhe de oportunidades. Para cumprir a promessa de melhorar a condição de vida dos africanos, como sonharam os movimentos independentistas e democráticos, precisamos de uma abordagem holística e colaborativa”, considerou.

MpD

Já o deputado do MpD, Euclides Silva, destacou o progresso que o continente africano tem alcançado ao aproveitar os seus recursos e capacidades internas.

"Com uma visão estratégica de impacto global e efeitos positivos a nível local, o Grupo Parlamentar do MpD reafirma o seu compromisso com os ideais de uma África unida e próspera", disse.

Apesar das dificuldades, Euclides Silva ressaltou a recuperação da dignidade africana e a promoção da paz no continente.

"Reconhecemos que ainda existem dificuldades significativas que precisam ser superadas. É essencial que invistamos decisivamente na criação de um ambiente de paz e estabilidade em várias regiões," declarou, acrescentando que é necessária uma atitude colectiva nova e responsável dos africanos em todos os níveis.

Nesse sentido, enumerou as medidas tomadas pelo Governo do MpD desde 2016 para reforçar os laços de Cabo Verde com o continente africano. "Abrimos embaixadas junto da CEDEAO na Nigéria, da União Africana em Adis Abeba e estabelecemos embaixadas na Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Marrocos. Estas acções reflectem um compromisso renovado e uma visão clara de integração e cooperação com África," considerou.