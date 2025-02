UCID exige responsabilização por falhas na execução de investimentos públicos, sobretudo na construção de estradas

O Presidente da UCID, João Santos Luís, defendeu hoje que os governantes e os poderes públicos devem ser responsabilizados, civil e criminalmente, pelas falhas observadas na implementação e execução de investimentos públicos, especialmente no que toca à construção de estradas em Cabo Verde.

Na sua declaração política feita hoje no Parlamento, João Santos Luís alertou para a necessidade de considerar factores geológicos e ambientais ao projetar infraestruturas rodoviárias, sobretudo em ilhas como Santo Antão, São Nicolau, Santiago, Fogo e Brava.

“A construção das estradas em áreas com rochas e falésias envolve uma série de desafios e questões ambientais que exigem uma abordagem cuidadosa”, afirmou.

O líder da UCID enfatizou que falésias formadas por rochas sedimentares são geologicamente instáveis e suscetíveis a deslizamentos de terra e erosão.

“A estabilidade geológica, o impacto ambiental, a protecção das falésias, a manutenção e segurança em Cabo Verde são frequentemente negligenciadas na projecção e construção de estradas”, apontou.

João Santos Luís citou casos concretos onde considera que houve falhas graves de segurança, como as estradas do Fogo e Brava , e, mais recentemente, a estrada que liga Porto Novo a Janela, em Santo Antão.

“Estas situações demonstram a falta de preocupação com a segurança durante o planeamento e execução de infraestruturas essenciais”, criticou.

O presidente da UCID também questionou a falta de um programa de monitorização das estradas, alertando para os riscos da erosão das rochas e o impacto nas infraestruturas.

“Têm sido realizadas avaliações de impacto ambiental rigorosas e implementadas medidas para mitigar esses efeitos, como a revegetação e o controlo da erosão?”, questionou.

Para a UCID Cabo Verde tem de alinhar-se com tecnologias inovadoras para garantir a segurança rodoviária.

Entre as soluções apontadas está o uso de geossintéticos, como malhas de fibras de vidro e técnicas de estabilização de solos, além da construção de sistemas de drenagem modernos para reduzir a pressão sobre as falésias.

“Estamos a viver num Estado de direito democrático, onde os direitos e deveres devem supostamente ser respeitados. E os governantes, bem como os poderes públicos, devem ser responsabilizados, civil e criminalmente, pelas falhas observadas no decorrer de implementação e execução de investimentos públicos”, concluiu.

Reações

Na sequência, o líder parlamentar do PAICV, João Batista Pereira, reconheceu a importância do tema e sublinhou a necessidade de manter a infraestrutura rodoviária segura e duradoura.

“Para nós, que temos, de facto, a preocupação de colocar no centro da nossa atenção os investimentos públicos que vamos a realizar no país, nomeadamente em matéria de infraestrutura, é essencial termos planos de manutenção e conservação para que essas infraestruturas possam ter todas as condições de segurança e sejam duradouras para o bem de todos os cabo-verdianos”, declarou.

Segundo o deputado, apesar dos progressos registados, há margem para melhorias e espera que as obras sejam concluídas no prazo previsto e com qualidade.

Por sua vez, o deputado do MpD, Euclides Silva, reconheceu a relevância da questão e garantiu que o governo está atento aos desafios da infraestruturação rodoviária.

“É um tema também que nos preocupa, porque sabemos que a vida é um bem maior, que deve ser sempre preservado. Mas temos de levar em conta que muitas das infraestruturas rodoviárias aqui em Cabo Verde são troços antigos, que têm algumas falhas que não são fáceis de resolver”, afirmou.

O parlamentar garantiu que o governo tem trabalhado na identificação e solução dos problemas mais críticos.

“Quero deixar aqui uma garantia, temos um governo que tem estado a trabalhar na procura de soluções para as estradas onde há maior dificuldade. As áreas mais críticas já estão identificadas”, assegurou, mencionando o projecto da estrada Tarrafal-Calheta.

Euclides Silva destacou ainda que a segurança tem sido uma prioridade na construção de novas vias e que os números apontam para uma redução de vítimas mortais nas estradas.

“Se olharmos para os números, o número de vítimas mortais nas estradas em Cabo Verde nos últimos tempos tem estado a reduzir. Isso também é graças às medidas adotadas, mas sobretudo à qualidade das obras e às manutenções que têm estado a ser feitas de forma regular”, afirmou.