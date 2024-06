PAICV considera “desleal” forma do Governo se relacionar com as autarquias

​O PAICV classifica de “desleal” a forma como o Governo se relaciona com as câmaras municipais

Posição defendida pelo secretário geral do partido, Julião Varela, em conferência de imprensa realizada hoje, na sede do partido, para reagir às declarações do MpD sobre a gestão do Fundo do Ambiente pelas Câmaras Municipais.

“Convocamos a imprensa para denunciar a forma pouco séria e desleal como o Governo tem relacionado com as Câmaras Municipais em relação à remessa dos recursos da Taxa Ecológica e da Taxa Turística, que são por lei recursos para serem investidos, essencialmente, a nível local, desde logo, porque há uma imposição legal de dispensar metade destes Fundos para os Municípios”, afirmou.

Para o PAICV, o Governo não está a cumprir a lei que apresenta dados onde mostra que alguns municípios ainda não receberam todas as receitas do fundo de ambiente que lhes são destinados.

“O Governo não está a cumprir as Leis. Põe no papel e não cumpre com a cumplicidade da Associação Nacional dos Municípios. Os números trazidos pelos Governantes não correspondem às transferências feitas para os Municípios”, justificou .

De acordo com os dados apresentados por Julião Varela, existem municípios onde ainda falta receber o fundo do ambiente nomeadamente: Boavista, 74%, Mosteiros, 58%, Praia, 95%, São Domingos, 30%, Santa Cruz, 86%, São Vicente, 84%, Porto Novo, 47% e São Filipe, 30%, sendo o município de São Miguel o único que recebeu 100% do fundo.

O PAICV propõe a criação de uma equipa para ajudar as autarquias na elaboração de projectos, para que sejam desbloqueados os recursos dos Fundos destinados às edilidades.

“O PAICV embora não aceite e não acredite na justificação dada pelo Governo de que as Câmaras não apresentam projetos ou não justificam convenientemente os recursos recebidos, entende que deve o Governo apoiar os Municípios, com dificuldades na elaboração de projetos e propomos a criação de uma equipe de técnicos capacitados para apoiar estas Edilidades em resolver esse problema e que de seguida sejam desbloqueados os recursos capturados e retidos indevidamente, com elevados prejuízos para as Câmaras Municipais e para os cidadãos munícipes”, frisou.

Julião Varela realça que cabe ao Governo justificar aos munícipes o porquê da não transferência de recursos para as câmaras municipais.