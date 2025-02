SINDPROF acata decisão do Tribunal Constitucional, mas reforça continuidade da luta dos professores

O Sindicato Nacional dos Professores (SINDPROF) afirmou hoje que respeita e acata com naturalidade a decisão do Tribunal Constitucional (TC) que considerou não haver inconstitucionalidade nas normas do Plano de Carreira, Função e Remuneração (PCFR) dos professores, mas, assegurou que a luta dos docentes por melhores condições de trabalho e salariais continua.

“Vivemos num Estado de Direito Democrático e é preciso respeitar as decisões dos Tribunais”, escreveu o sindicato num comunicado publicado no Facebook, O SINDPROF reiterou a sua confiança no funcionamento das instituições do Estado e salientou que o acórdão do TC é claro ao afirmar que não existe qualquer inconstitucionalidade no diploma. “Esta decisão não pode emfraquecer, de jeito nenhum a nossa luta. Obviamente que o Diploma vai ser agora promulgado pela Sua Excelência, o PR, mas nós continuaremos fortes e unidos exigindo melhores condições salariais e laborais, bem como o cumprimento na prática do diploma”, lê-se.

