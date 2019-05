PAICV está "contra as boas medidas e resultados que o país tem vindo a conhecer", diz MpD

O MpD, hoje, em conferência de imprensa defendeu que o debate com o Primeiro-ministro servirá para o governo "mais uma vez, esclarecer a sua visão e medidas de política de promoção do crescimento económico".

Adilson Fernandes, deputado do MpD e hoje porta-voz da bancada parlamentar, defendeu que os ganhos para a economia nacional e para as famílias são evidentes.

"Há mais rendimento para as famílias, o investimento directo estrangeiro aumentou, as exportações cresceram", apontou o deputado do MpD em conferência de imprensa, hoje, na Assembleia Nacional.

Para o grupo parlamentar do MpD estes são dados que contrariam os resultados da governação do PAICV. "Nunca é demais relembrar que o governo do MpD encontrou uma economia bloqueada com um crescimento rasteiro e anémico de 1% e sem capacidade de gerar postos de trabalho", recordou Adilson Fernandes.

Relativamente ao debate com Ulisses Correia e Silva, que se realiza esta quarta-feira e que foi agendado pelo MpD, o PAICV, na sua conferência de imprensa, disse que este servirá apenas para "empolar a questão do crescimento para camuflar a falta de resultados".

Adilson Fernandes respondeu ao maior partido da oposição dizendo que o PAICV se está "uma vez mais a insurgir contra as boas medidas e resultados que o país tem vindo a conhecer durante estes três anos da governação do MpD". "Se não tivéssemos estes dois anos de seca que assolaram o país nós já estaríamos na meta que o governo propôs [para o crescimento do PIB] de 7%. Se não fosse isso estaríamos perto de atingir essa meta e de reduzir o desemprego para níveis mais baixos", concluiu o deputado do MpD.