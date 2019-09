​UCID denuncia falta de manuais e atraso na colocação de professores em São Vicente

A UCID lamenta a falta de manuais escolares nas livrarias em São Vicente e o atraso na colocação de professores, apesar do arranque do novo ano lectivo, a 23 deste mês. Problemas que, na óptica do partido, não podem continuar a acontecer.

A posição dos democratas cristãos foi expressa hoje, em conferência de imprensa, pela deputada Dora Pires, no âmbito da visita que os parlamentares efectuaram esta semana a algumas instituições da ilha do Monte Cara.

“Gostaríamos de lamentar a falta de manuais. Foi prometido que até ao início das aulas haveria todos os manuais, mas isso ainda não aconteceu. Ainda há indecisão para quando alguns manuais poderão estar no mercado. Chamamos a atenção ao Ministério da Educação que os manuais deveriam estar à venda pelo menos 15 dias antes do início do ano lectivo. Há alguns problemas com colocação de professores, com transferências, mas contamos que até o final de Outubro tudo seja resolvido”, diz.

Ainda no capítulo da educação, a UCID questiona o prolongamento das matrículas até ao final de Outubro, mais de um mês depois do início das aulas. Por outro lado, congratula-se com o facto de o Ministério da Educação ter publicado o Caderno de Orientação que disponibiliza, aos professores, informações sobre todo o ano lectivo.

Durante a vista de círculo, realizada esta semana, a força política esteve reunida com os sindicatos e a conclusão é que a situação laboral não é boa.

“A situação laboral do país não está boa, precisa de atenção e de ser melhorada. Continuamos com salários baixos e as famílias não poderão ter uma vida melhor. Deixamos um apelo para que o salário mínimo possa ser revisto, e talvez aumentado para os 15 mil escudos ou mais, tendo em conta a possibilidade do país. Temos todos os PCCS, que precisam ser revistos”, sugere.

Durante a visita ao círculo eleitora de São Vicente, os deputados da UCID estiveram na direcção da Alfândegas do Mindelo, visitaram o ICCA e reuniram-se com os sindicatos sediados na Ilha de São Vicente.