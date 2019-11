MpD garante que governo está consciente da realidade (rural) do país

O debate com o Ministro da Agricultura e Ambiente marca a primeira sessão parlamentar de Novembro. Será mais uma oportunidade para que o governo esclareça o país sobre o que se tem feito no sector da agricultura. Posição expressa pela vice-presidente do grupo parlamentar do MpD, Celita Pereira, ao fazer o balanço das jornadas parlamentares.

Os dois últimos anos trouxeram muitas dificuldades ao país. O período difícil começou em 2017 e prolongou-se em 2018, com impacto na queda do peso da agricultura no PIB de 7,3% em 2016 para 3,8%.

O governo, garante a Vice-presidente do grupo parlamentar do MpD, Celita Pereira, tem uma forte consciência desta realidade e, portanto, nunca poderia abandonar os homens e mulheres, que corajosamente trabalham no campo e lutam pela sua subsistência e também por Cabo Verde.

"O governo tem envidado os esforços para amenizar esta difícil situação que afecta a todos nós", avança.

No que diz respeito ao Conselho de Finanças Públicas, Celita Pereira avança que o governo dará explicações claras de como será criado e gerido o órgão independente.

"Sabemos que será um órgão independente e que terá as suas estruturas próprias. Então, congratulamo-nos com esta medida, porque será uma mais-valia para melhor explicar a transparência no sector da finanças e políticas públicas. Cabo verde irá ter, assim, uma forma de poder entender melhor o quê que se passa na gestão da coisa pública e também das finanças", conclui.

Da agenda, da primeira sessão parlamentar de Novembro consta também a aprovação de quatro projectos e propostas de lei e uma proposta de resolução.

A sessão começa quarta-feira e termina na sexta.