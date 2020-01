MpD reafirma transparência na concessão dos transportes marítimos

O MpD considera que o PAICV quis colocar em causa a solução encontrada para o transporte marítimo inter-ilhas. Posição defendida hoje, no Mindelo, pelo deputado do MpD eleito por São Vicente, João Gomes, numa alusão às conclusões do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ao tema.

João Gomes, que integrou a CPI, afirma que não foi detectada nenhuma irregularidade. “A verdade é que quiseram pôr em causa esta solução e mais uma vez recorreram às manobras de sempre, à estratégia de sempre, designadamente as suspeições. Felizmente, e não tínhamos dúvidas sobre isso, a CPI não podia provar outra coisa, onde demonstra que efectivamente as suspeições do grupo parlamentar do PAICV morreram solteiras, não se detectou sequer uma irregularidade”, afirma. O relatório que resume os trabalhos da CPI foi publicado hoje no Boletim Oficial, seguindo-se a discussão em plenário. João Gomes destaca a melhoria na evolução do sistema de transporte marítimo entre as ilhas. “Estou satisfeito com o evoluir do processo. Dificilmente poderia não haver falhas, está a ser implementado algo de novo que nunca aconteceu”, assegura. A CPI foi pedida pelo PAICV, de forma a investigar os moldes em que foi feita a concessão do serviço de transporte marítimo. A concessão do transporte inter-ilhas foi atribuída à Cabo Verde Interilhas, empresa criada na sequência de concurso internacional. O serviço de transporte público marítimo de passageiros e carga entre as ilhas entrou em vigor a 15 de Agosto. O contrato de concessão foi assinado a 15 de Fevereiro, válido por um período de 20 anos, passível de renovação.

