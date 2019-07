​Sessão solene na Assembleia Nacional marca celebração dos 44 anos da independência nacional

A Assembleia Nacional acolhe amanhã o acto central de comemoração do 5 de Julho, Dia da Independência Nacional. A tradicional sessão solene, que este ano celebra os 44 anos da independência nacional, está prevista para as 10 horas, no Salão Nobre Abílio Duarte.

De acordo com o programa oficial, uma hora antes do início da cerimónia, a Companhia Especial da 3ª Região Militar das Forças Armadas estará no pátio fronteiro à Assembleia Nacional, para prestar as Guardas de Honra ao Presidente da República. Na escadaria Frontal da Assembleia Nacional estão as Sentinelas de Honra. A instalação dos convidados começa às 9:15.

Às 10 horas o presidente da Assembleia Nacional declara aberta a sessão e dá palavra a um deputado da UCID, para a primeira intervenção. Depois, seguem-se os discursos dos presidentes dos grupos parlamentares do PAICV e do MpD. Posteriormente, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, usa da palavra e a sessão termina com a intervenção do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

A sessão solene deverá contar com presenças de várias autoridades e dirigentes nacionais, antigos titulares dos Órgãos de Soberania, presidentes de câmaras e assembleias municipais, combatentes da liberdade da pátria, corpo diplomático e organismos internacionais acreditados no país, representantes das confissões religiosas e das organizações da sociedade, profissionais da Comunicação Social, entre outros convidados.