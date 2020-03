Governo distribui 300 mil contos para fazer face à seca

Resolução publicada no Boletim Oficial de dia 6 de Março distribui 300 mil contos por 21 dos 22 municípios do país. Sal foi o único município que não foi contemplado.

Depois de ter apresentado o programa de mitigação e de resiliência à seca aos parceiros internacionais e tendo em vista o seu financiamento, o governo publicou no Boletim Oficial quais os municípios contemplados e que verbas serão atribuídas a cada um deles.

Conforme a tabela publicada, o Sal foi o único município do país a não ser contemplado nesta distribuição de verbas.

O objectivo, como se lê no texto da resolução, é “contribuir para o aumento da resiliência e adaptação às mudanças climáticas, através do reforço da capacidade de prevenção e gestão das situações de crise decorrentes das secas e outros eventos naturais extremos, consolidando os esforços de desenvolvimento sustentável do país nas esferas económica, social e ambiental”.

Desta forma, e enquanto não chegam os fundos vindos dos parceiros internacionais, o Ministério das Finanças está autorizado “a mobilizar para a operacionalização” do programa “até à obtenção do financiamento do mesmo junto dos parceiros internacionais”.