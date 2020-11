MpD denuncia alegado “golpe de secretaria” para constituição da mesa de AM em São Vicente

​Os deputados municipais de São Vicente, eleitos pelo MpD, denunciam aquilo que classificam de “golpe de secretaria” para constituição da mesa de Assembleia Municipal (AM). Em causa, um alegado acordo entre a UCID e o PAICV para eleição da presidente da Assembleia Municipal.

Posição expressa hoje, em conferência de imprensa, pelo deputado municipal Giliardo Nascimento, porta voz dos eleitos municipais, que fala em investida contra a vontade popular.

"Há uma investida contra a vontade popular de impor um outro presidente da assembleia municipal, atraves de um golpe político. A UCID e o PAICV, unidos, pretendem ganhar aquilo que não ganharam nas urnas. A ética e a decência devem ditar limites a golpistas desta estirpe que desacreditam os políticos na praça pública”, adverte.

O eleito municipal afirma que não está em causa a legalidade da provável coligação entre a UCID e o PAICV, mas sim o sentido democrático dos partidos que perderam as eleições.

“Não estamos a falar de legalidade ou não. Vamos impor democracias por lei? Impor maiorias circunstanciais que o povo não escolheu”, questiona.

Questionado sobre se o MpD terá tentado negociar com outras forças políticas, para liderar a Assembleia Municipal, Giliardo Nascimento diz que não houve entendimento.

“Não houve abertura. O líder da UCID está fechado no seu ego politico, inconformado com as eleições, não deu abertura para as negociações que quisemos fazer com ele", afirma.

Em relação ao PAICV, Giliardo Nascimento não quis comentar se houve ou não tentativa de acordo.

Recorde-se que o MpD venceu as eleições de 25 de Outubro, em São Vicente, mas sem maioria absoluta.

Na câmara, conseguiu quatro mandatos para a câmara. A UCID elegeu três vereadores e o PAICV dois.

Em relação à Assembleia Municipal, o MpD conseguiu nove eleitos municipais. A UCID, por seu lado, terá uma bancada municipal composta por sete eleitos. O PAICV passa a ter quatro eleitos municipais.

A tomada de posse dos novos eleitos municipais, em São Vicente, está marcada para esta terça-feira.