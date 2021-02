​Governo anuncia chegada de mais duas embarcações de patrulhamento para reforçar segurança marítima

O Governo considera que os investimentos necessários na Polícia Nacional (PN) têm sido feitos, seja no plano estratégico, operacional ou organizacional. No próximo mês de Março devem chegar ao país mais duas embarcações de patrulhamento marítimo, revelou hoje o Ministro da Administração Interna.

Paulo Rocha discursava hoje no Parlamento, no âmbito da interpelação do PAICV ao Governo sobre a segurança.

“Adquirimos 12 embarcações de patrulhamento marítimo costeiro tão importantes nas operações de busca e salvamento, sendo que 10 das quais estão a operar em todas as ilhas, devendo chegar mais duas embarcações em Março. São investimentos que continuaremos a fazer com o propósito de consolidar o trabalho que vem sendo desenvolvido”, anunciou.

Na sua intervenção, Paulo Rocha apontou investimentos a nível de equipamentos de segurança, de comunicação, armamento e meios de mobilidade. Outra questão importante, segundo a tutela, tem que ver com a resolução da precariedade salarial, assim como progressões e promoções em atraso no seio da Polícia Nacional.O resultado, diz, é que o país é hoje mais seguro e atractivo.

“A segurança foi e continuará a ser um dos grandes desafios do nosso país. O Governo está a fazer a sua parte. Temos hoje um país mais seguro e atractivo. Temos hoje uma polícia mais motivada, melhor equipada e melhor remunerada, onde impera maior previsibilidade na carreira e no plano pessoal e familiar. Temos hoje uma instituição onde impera a justiça salarial e que conta com um quadro remuneratório digno. Temos uma instituição que reconhece que nós honramos o compromisso”, afirma.

Paulo Rocha diz que Cabo Verde está longe de uma situação de descontrolo como diz o PAICV. O governante recorda que Cabo Verde regista menos 67 homicídios nos últimos 5 anos (-34%) comparativamente ao total assinalado entre 2011 e 2015. No mesmo período, diz, a redução acumulada de ocorrências criminais situa-se nos 57,2%. Refere que a média de homicídios por 100 mil habitantes, tido como indicador internacionalmente convencionado de violência num dado país, foi de 13,0 em 2014 e de 6,4 em 2020, “números que não se verificavam no país há mais de 12 anos”.

“Se entre 2011 e 2015, quando se registou em Cabo Verde o maior número de ocorrências criminais de sempre, designadamente o maior número de homicídios, se em 2015 quando o país viveu um recorde histórico de crimes num só ano, se os senhores acharam que era normal e que estava sob controlo, é hoje em 2021 quando registamos uma clara diminuição e estabilização dos números que a situação está descontrolada? Descontrolada esteve noutros tempos quando soldados tiveram de sair à rua, quando colunas militares foram chamados para patrulhar os bairros, quando houve a maior deriva na liderança pública da segurança em Cabo Verde, quando se chegou ao ponto de reunir com a criminalidade para pedir-lhes que fizessem um break, passando um grande certificado de desrespeito e de falta de confiança à instituição policial”, aponta.

O Ministro da Administração Interna considera que o discurso do PAICV visa sobretudo criar ansiedade e percepção de insegurança, numa visão inflamatória e de desvalorização do trabalho da Polícia nacional. Paulo Rocha promete continuar a priorizar a carreira dos profissionais de segurança, a par de outras categorias profissionais, apostar no reforço da resposta social e dos factores de protecção. Também garante investimentos na qualificação da resposta policial, na qualificação da investigação criminal, no reforço da política criminal e na criação de mais e melhores condições para os efectivos da PN.