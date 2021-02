Oposição defende aquisição de mais equipamentos de diagnósticos e MpD realça ganhos no sector de Saúde

Para os partidos da oposição é preciso adquirir mais equipamentos de diagnósticos como o raio-x com contraste e dar mais capacitação dos médicos para garantir saúde à população. Já o MpD realça os ganhos do sector de Saúde como o Centro de Hemodiálise em São Vicente e a aquisição do aparelho TAC no Hospital Agostinho Neto.

“Saudamos o centro de hemodiálise em São Vicente e o aparelho TAC no Hospital Agostinho Neto, agora o desafio é conseguir equipamentos para a realização de ressonância magnética e as condições para evoluirmos do nível de raio-x simples, para o raio-x com contraste para a melhoria de condições de diagnóstico”, frisou o líder parlamentar do PAICV, Rui Semedo, durante a sua intervenção.

“Aqui o governo nem sequer pode desculpar-se de uma pesada herança, porque no que diz respeito ao sector da Saúde as heranças eram extremamente boas. Temos consciência de que não se fez tudo. Mas se o actual governo tivesse preservado os ganhos e continuasse normalmente a caminhada rumo à conquista de novos ganhos estaríamos muito mais bem servidos”, argumentou, acrescentando que no mandato anterior todas as ilhas foram beneficiadas com a construção de mais hospitais e Centros de Saúde.

Relativamente à COVID-19, o líder parlamentar do PAICV reconheceu os esforços feitos, mas aponta que há falhas que poderiam ser evitadas como a aplicação mais intensiva dos testes. Aliás, conforme referiu, neste momento os desafios são o acompanhamento da evolução do vírus que tem aparecido em outros países em novas variantes e o plano de vacinação.

Já António Monteiro, deputado da UCID, afirmou que o país continua a ter grandes problemas que deverão merecer uma atenção muito especial por parte do governo. Como exemplo, citou que os Centros de Saúde de Ribeirinha e Fonte Inês, precisam de atenção e que é necessária a manutenção no Hospital Baptista de Sousa, o que “não acontece”.

“Nós, os deputados da UCID ficamos satisfeitos com a implantação do centro de diálise em São Vicente. É nesse sentido que o governo deverá trabalhar", apontou o líder da UCID que aproveitou a oportunidade para chamar a atenção do governo para outras questões, “nomeadamente nas outras ilhas em que é preciso termos os equipamentos de diagnósticos suficientes para darmos garantia de saúde à nossa população. Isso requer algum investimento e requer, acima de tudo, maior capacitação dos nossos médicos em termos de especialidade para poderem ajudar a nossa população”, finalizou.

Por sua vez, Joana Rosa, líder parlamentar do MpD, argumentou que é preciso realçar o trabalho do governo durante este período para reduzir os efeitos da COVID-19 na vida dos cabo-verdianos.

“Não podemos pôr em causa as nossas autoridades sanitárias, os nossos médicos, os nossos enfermeiros, os nossos técnicos, os nossos agentes de saúde, investigadores e todos os outros que têm trabalhado com afinco dia e noite, todas as horas para reduzir os efeitos da COVID-19 na vida das pessoas”, frisou.

A líder parlamentar do MpD alegou ainda que se por um lado, no mandato anterior, foram construídos Centros de Saúde, eram precisos médicos, mais enfermeiros e todos os equipamentos de radiografia, de análises e de TAC.

Conforme garantiu, as vacinas contra a COVID-19 vão ser dadas àqueles que as autoridades de Saúde entendem que são prioritários e que esse serviço não será cobrado.