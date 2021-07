PAICV e UCID apontam falhas e MpD diz que a Nação acredita nas medidas do governo

Para o PAICV a saúde da Nação, em 2021, inspira cuidados e o seu estado é de grande incerteza e privação, mas também da intolerância, da opacidade, da dívida e do défice. A UCID aponta falhas na educação, saúde e justiça e MpD diz que a Nação acredita nas medidas de políticas do actual governo, "geradoras de oportunidades e incentivos".

João Baptista Pereira, líder parlamentar do PAICV, referiu que a pandemia expôs e ampliou as desigualdades no país e citou como exemplo o relatório do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional que mostra que uma em cada três pessoas residentes não tiveram uma alimentação segura e nutritiva nos primeiros seis meses da pandemia de COVID-19.

A qualidade do ensino, disse, deteriorou-se e as assimetrias no acesso aos serviços públicos vieram à tona e a necessidade de integração do pré-escolar no sistema educativo tornou- se mais evidente.

Para o líder parlamentar do PICV, a par da pandemia da COVID-19 e das suas consequências, o país continua com um défice habitacional elevado, quer quantitativo quer qualitativo.

“Um outro problema que a Nação cabo-verdiana enfrenta na actualidade é, sem dúvida, a dívida. A dívida pública, que aumentou de 124% do PIB em 2019 para 155,2% do PIB em 2020, deverá atingir os 158,6% do PIB em 2021”, discursou.

O PAICV apontou os transportes como um dos maiores desafios, acusando o governo de irresponsável. Conforme frisou, o transporte marítimo entre as ilhas “está pior do que dantes e os transportes aéreos, além de muito mais caros e menos confiáveis, estão numa indefinição sem precedentes” da história desta Nação.

“O estado da Nação, que diagnosticamos hoje, é também uma desarticulação gritante entre o desenvolvimento do sector agrícola e o crescimento do turismo. O MpD olha para a agricultura como um passivo e um custo, razão pela qual não concebe a economia agrícola como um factor de crescimento da Produção Interna Bruta Nacional”, reportou.

O deputado do PAICV alertou ainda sobre a instrumentalização da administração pública e a partidarização da esfera pública nacional, afirmando ser necessário à sua preservação e a sua consolidação devem constituir um desígnio nacional.

“Por tudo quanto acabamos de explanar e pelos demais fundamentos que aduziremos ao longo deste debate, imperativo se torna reconhecer que a saúde da Nação, em 2021, inspira cuidados e apela a solidariedade de todos. O estado da Nação é, para nós, de grande incerteza e privação, mas também da intolerância, da opacidade, da dívida e do défice”, sublinhou.

UCID e MpD

Por sua vez, a deputada da UCID, Zilda Oliveira, lembrou que a pandemia provocou uma forte redução da actividade económica empresarial provocando a paralisação do sector de turismo e serviços conexos, levando a perda de mais de 20 mil empregos.

“A pobreza bateu na porta de muitas famílias atingindo 136 mil pessoas, donde 115 em situação de pobreza extrema, colocando em causa a capacidade de suprir necessidades básicas como a alimentação, por exemplo, acentuando as assimetrias sociais, agravando e gerando outros males sociais, nomeadamente, a criminalidade”, observou.

Com a agravante da morosidade da justiça que carece de uma reforma, ressaltou Zilda Oliveira, a vulnerabilidade das famílias cria condições para a delinquência juvenil, agravando o aumento do uso e abuso do álcool e outras drogas, que sabemos iniciar cada vez mais cedo. O número de crianças de rua aumentou.

Em relação a educação, a deputada afirmou que “não está de boa saúde”, agravada não só pela pandemia, mas “principalmente, pelas medidas “paliativas e sem fundamento” tomadas ao longo do ano, visando exclusivamente a quantidade ou a estatística.

“Quantidade, não é qualidade, oportunidade de acesso não se traduz por si na oportunidade de sucesso. A qualidade de um sistema educativo não se avalia apenas pelos acesos, pelo evitar das repetências e o abandono escolar. Mas, principalmente pela aprendizagem”, acrescentou.

Na visão da UCID, a saúde também é um sector que merece atenção, não somente pelas imposições da crise pandémica, mas também pela morosidade ou tempo de espera para uma consulta ou exames, agravado pela falta de humanização dos serviços, além do défice de especialistas nacionais.

Já o líder parlamentar do MpD salientou que a Nação existente hoje, acredita nas medidas de políticas do actual governo, “geradoras de oportunidades e incentivos” a investimentos privados, com vista à retoma da economia.

A Nação, prosseguiu, confia e acredita que o governo, a curto prazo,vai posicionar Cabo Verde como um destino turístico seguro, do ponto de vista sanitário.

Quanto à Nação Jovem, João Gomes declarou que clama por mais expectativas, que no seu entender, são respondidas pelo governo com mais investimento na educação, mais formação profissional, mais estágios e apoio às start-ups e microempresas.

“A Nação hoje observa com interesse redobrado o que se está a fazer para combater os ataques populistas da liberdade, da democracia, do Estado do Direito Democrático”, ressaltou.

Conforme realçou, a Nação ultrapassou a etapa de aparente bloqueio e exige uma liderança de pensar os múltiplos desafios que se colocam.