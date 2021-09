​UCID promete não baixar os braços e não descarta manifestação política para tirar Amadeu Oliveira da prisão

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) descarta a ideia de pressão ilegítima do sistema judicial no caso Amadeu Oliveira. O presidente do partido reafirma que em causa está o não cumprimento da Constituição da República na prisão do deputado, e por isso foi pedir hoje ao chefe de Estado que exerça a sua magistratura de influência para fazer cumprir a Carta Magna.

O presidente dos democratas cristãos falava hoje aos jornalistas, após um encontro que manteve com Jorge Carlos Fonseca na residência presidencial na ilha de São Vicente. António Monteiro foi entregar uma carta ao chefe de Estado relativamente ao caso Amadeu Oliveira, em prisão preventiva desde 20 de Julho. “Aqui não há pressão ilegítima. Nós até se pudermos fazer outros tipos de pressão iremos fazer, porque o que está em causa é o não cumprimento da Constituição da República. Nós estamos num Estado de direito democrático e a Constituição da República é muito clara relativamente a essa questão – o Presidente da República é o guardião e deve zelar, a todo o custo, para que a Constituição não seja rasgada como foi neste caso relativamente à prisão do Amadeu”, refere. Amadeu Oliveira é acusado pela Procuradoria Geral da República de um crime de ofensa a pessoa colectiva e dois de atentado contra o Estado de Direito, depois de o próprio advogado ter confirmado que preparou a fuga do seu constituinte, Arlindo Teixeira, para França, no dia 27 de Junho. Completam-se, na próxima segunda-feira, 60 dias da prisão preventiva do deputado eleito nas listas da UCID nas últimas eleições legislativas. O líder da UCID diz-se preocupado com o estado de saúde em que se encontra Amadeu Oliveira, pelo que pede uma mudança urgente da medida de coação. “O Amadeu, no sábado, fará 60 dias na cadeia. Não interessa se é em Ribeirinha ou se foi aqui na esquadra da polícia. Isso é demais. O que nos preocupa é que o Amadeu está doente. Faço aqui um apelo a quem de direito para tomar uma decisão e aplicar outra medida de coação porque já foi pedido e infelizmente até hoje o Amadeu continua na cadeia. Aquilo que nós queremos é que ele tenha acesso à rua para poder ter os médicos à disposição e cuidar da sua saúde”, apela. O encontro com o Presidente da República acontece depois de, no dia 9 deste mês, a UCID ter entregue, ao presidente da Assembleia Nacional, uma petição para manifestar desacordo e pedir a revisão da resolução relativamente à autorização da prisão de Amadeu Oliveira. Monteiro promete não baixar os braços, e não descarta a realização de uma manifestação política. “Nós vamos continuar a fazer o trabalho que temos estado a fazer junto das instituições e dos advogados, e pedir para que as coisas possam acontecer. Se não tivermos essa possibilidade a UCID irá analisar que passo seguinte poderemos tomar. Se tivermos que organizar uma manifestação política, assumindo todos os riscos e todos os desafios, faremos A Sokols 2017 já anunciou a realização de uma manifestação Nacional, no dia 25 de setembro para exigir a reforma do sector da Justiça e a libertação do advogado e deputado Amadeu Oliveira. António Monteiro diz que vai participar do protesto, assim como outros membros do partido, mas apenas enquanto cidadão.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.