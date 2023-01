​UCID pede acções preventivas na repressão da criminalidade urbana

A UCID pede que as medidas implementadas para combater a criminalidade urbana também tenham como foco a vertente social. A posição foi expressa hoje em conferência de imprensa, realizada em são Vicente, de antevisão da primeira sessão parlamentar de Janeiro, com destaque para o debate com o ministro da Administração Interna.

Pela voz da deputada Zilda Oliveira, o partido recorda que a precariedade social e laboral, associada às fragilidades económicas, abre caminho para o desenvolvimento de fenómenos de criminalidade.

“O debate incidirá sobre a situação de criminalidade e da insegurança que se vive no país, com maior incidência na cidade da Praia, condicionando o direito de ir e vir e a paz social, traduzindo-se em perdas materiais e, mais grave, resultando em perdas humanas. Os casos de homicídios têm sido uma constante, junto com as denúncias de assaltos e roubos. Como temos vindo a repetir, o crime tem carácter social, logo, as medidas não devem focar-se apenas na repressão. Além de maior investimento na estrutura policial, as acções devem ser preventivas”, reafirma.

A sessão plenária arranca esta quarta-feira, 11, com o debate com o ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, a pedido do grupo parlamentar do PAICV. A aprovação, na globalidade, da proposta de Lei que procede à primeira alteração ao regime jurídico relativo às armas e suas munições, aprovado pela Lei n.º 31/VIII/2013, de 22 de Maio também consta da ordem de trabalhos.

A UCID anuncia desde já o voto favorável a este diploma. Os democratas-cristãos entendem que a proposta “irá permitir dar alguma resposta à situação de criminalidade e ao uso de armas no país”.