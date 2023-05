UCID leva questões sociais e económicas para o debate com Olavo Correia

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) quer respostas do Governo relativamente às questões sociais e económicas que afectam os cabo-verdianos. As perguntas do partido serão colocadas directamente ao vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, durante a primeira sessão parlamentar de Maio, que arranca esta quarta-feira, disse hoje a deputada Dora Pires.

Em conferência de imprensa de antevisão dos trabalhos parlamentares, a deputada da UCID disse que a presença de Olavo Correia é uma oportunidade de o governo dar esclarecimentos sobre as diversas solicitações de trabalhadores de vários sectores de actividade, que têm estado a reclamar dos seus direitos que “não são cumpridos”.

“Neste debate, estará igualmente em discussão a situação dos trabalhadores que neste momento estão com os seus salários em atraso de dois ou mais meses, como por exemplo os professores contratados, pessoal operacional do Ministério da Educação, colaboradores do Centro Terapêutico da Ribeira de Vinha, bem como o não atendimento pelo INPS por não pagamento das contribuições por parte do governo e estas instituições”, aponta.

O debate com o ministro das Finanças, do Fomento Empresarial e da Economia Digital, agendado para sexta-feira, é o ponto alto da sessão parlamentar. Outra questão colocada pelos democratas cristãos tem que ver com a não reposição dos profissionais em vários serviços para substituir os que foram para a reforma.

“No Hospital Baptista de Sousa, por exemplo, há falta de médicos, os especialistas reformados que vinham dando grande apoio foram dispensados, alguns cooperantes cubanos regressaram, os existentes com sobrecarga porque há défice de médicos para as urgências quer de adultos quer de crianças, e a população reclama”, diz.

Em relação ao Fomento Empresarial, a UCID pede um governo mais actuante, que apoia na prática os investidores nacionais na implementação dos seus projectos. O partido também sugere o alívio fiscal para empresas e para aliviar o elevado custo de vida da população.

O debate com o ministro das Finanças, do Fomento Empresarial e ministro da Economia Digital, proposto pela bancada do PAICV, é o destaque da primeira sessão parlamentar de Maio, que arranca esta quarta-feira, na Assembleia Nacional. Da agenda parlamentar consta ainda uma sessão de perguntas dos deputados ao Governo, tendo a UCID indicado a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Edna Oliveira. Durante os trabalhos, os deputados vão discutir e aprovar a proposta de Lei que procede à segunda alteração da Lei que aprova o Código Geral Tributário. A Lei que Regula o Sistema de Planeamento do Desenvolvimento Regional e Local vai ser aprovada na generalidade.