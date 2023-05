Oposição e MpD com balanços diferentes dos sete anos do VIII Governo Constitucional

A oposição considerou hoje a situação do país difícil devido aos “incumprimentos” dos compromissos assumidos pelo Governo com os cabo-verdianos que, acredita, não estarem satisfeitos com os resultados. O MpD reconheceu a situação difícil devido a um contexto internacional atípico, mas que seria pior sem as medidas adoptadas pelo Governo.

Durante a sua declaração política, o líder da bancada parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, considerou a última comunicação do Primeiro-ministro ao país de propaganda e marketing político para apagar “a triste e dura realidade em que vive a maioria dos cabo-verdianos”, por conta do aumento do custo de vida e da perda do poder de compra das famílias.

“A avaliação de um Governo e da sua acção governativa é um processo de registo e apreciação dos resultados obtidos em função das metas previamente estabelecidas. E aqui, o Dr. Ulisses Correia e Silva foi ousado. Disse que não fazia promessas. Que, após diagnóstico completo e contas feitas, tinha soluções para todos os problemas do país”, disse.

João Baptista Pereira elencou ainda um conjunto de “incumprimentos” dos compromissos assumidos pelo Chefe do Governo com os cabo-verdianos, entre os quais o compromisso de formar um Governo entre dez e doze membros; crescimento médio real mínimo de 7% ao ano e ainda o compromisso de reduzir o desemprego jovem em Cabo Verde na ordem dos 50% durante a legislatura, através da criação de um mínimo de 45 mil novos empregos.

Por seu turno, o deputado da UCID, António Monteiro, concordou com a declaração política feita pelo PAICV no que toca a governação do país.

“Na nossa opinião, nestes últimos dois anos de governação nós, infelizmente, somos obrigados a concordar com aquilo que disse o PAICV. Porque a situação do país não é fácil, é de extrema dificuldade para muitas famílias, para várias empresas. E sendo assim, nós não podemos estar tranquilos com esta situação. E a situação fica mais complicada quando analisarmos os dados vindo a público do Instituto Nacional de Estatística, que vêm nos dizer de forma clara e objectiva que 31.709 cabo-verdianos perderam o emprego entre 2016 e 2022”, referiu.

António Monteiro considera que os dados demonstram que não obstante aos vários investimentos que o país tem feito, aos vários anúncios que o país tem feito, o resultado que não satisfaz os cabo-verdianos.

“Porque o que os cabo-verdianos querem é ter emprego para terem rendimento, para garantirem o sustento deles e das suas famílias e estes cabo-verdianos que foram para o desemprego não têm esta possibilidade. Mas a situação ainda se torna mais grave. É que dos desempregados cerca de 9% são jovens com formação superior. E o país acaba por perder por diversas vezes, perde porque não consegue aproveitar a capacidade intelectual e técnica destes jovens para ajudar na melhoria da economia do país”, frisou.

Já o líder da bancada parlamentar do MpD, Paulo Veiga, recordou, na sua declaração política, o contexto internacional atípico e bastante conturbado devido à COVID-19 e à crise provocada pela guerra russo-ucraniana.

“A situação do país seria bem mais grave, não tivesse este Governo concebido e executado medidas e políticas de proteção do emprego e do rendimento, quer na Administração Pública, quer no sector privado e nos mercados informais”, declarou.

Paulo Veiga defendeu que Cabo Verde vem dando respostas em tempo útil à altura dos desafios e que conseguiu responder “satisfatoriamente” aos anseios de todos os cabo-verdianos, graças a uma “governação responsável, esclarecida e engajada e à resiliência do MpD”.

Como exemplo de ganhos, indicou o combate à COVID-19, o crescimento da economia em 7% no ano de 2022, o novo recorde de turistas em 2022. Também reiterou a previsão da redução da inflação para 5,2% em 2023 e 2% em 2024, bem como o compromisso de eliminar a pobreza extrema até 2026, entre outros.