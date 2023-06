UCID solicita apoio do Governo para garantir maior disponibilidade de água de rega a baixo custo no Fogo

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática defendeu hoje a necessidade de o Governo actuar em apoio à empresa Água Brava, visando disponibilizar uma maior quantidade de água de rega aos agricultores da ilha do Fogo a um preço mais acessível.

Durante a sua declaração política, o presidente do partido, João Santos Luís, afirmou que depois de quatro meses voltou ao Fogo, onde verificou que estão estagnadas todas as acções que impedem o desenvolvimento da ilha.

“Prevalecem os constrangimentos de fornecimento de água para rega com maior incidência aos agricultores de toda a zona norte da ilha. As condições de trabalho dos pescadores continuam precárias. A situação de transporte marítimo continua precária. E a disponibilidade diária para construção agravou-se mais ainda nos últimos dias”, delatou.

O contacto com a empresa Água Brava permitiu à UCID inteirar do funcionamento da mesma e nos constrangimentos, dificuldades na mobilização suficiente da água para rega a um preço mais baixo. Questões que, conforme o deputado, são do conhecimento do Governo de Cabo Verde.

“A UCID considera que o Governo deve actuar no sentido de apoiar a Água Brava para que esta disponibilize maior quantidade de água de rega a um preço mais baixo aos agricultores. Consideramos que a actuação do Governo deve basear-se essencialmente na isenção do pagamento da taxa de exploração de água para rega e pecuária e apoiar a Água Brava no reforço da mobilização de mais água subterrânea a continuar a apoiar a empresa no reforço da utilização da energia fotovoltaica”, apelou.

Em reposta, a deputada do MpD, Vanuza Barbosa argumentou que quando o partido entrou no poder em 2016 encontrou uma situação, relativamente à distribuição de água, até mesmo a captação de água para a agricultura e mesmo para o consumo humano, deficitária.

“Havia perdas imensas de água e com instalações de equipamentos de sistema de fotovoltaica que nunca funcionaram. Com o MpD foi feito um trabalho de fundo para reorganizar a questão da distribuição de água e nesse momento podemos de dizer que na ilha do Fogo temos 14 furos devidamente equipados com painéis fotovoltaicos, dependem da energia solar, porque neste momento é complicado a questão das baterias e todo mundo sabe que não é barato mas, cumprem o seu papel”, apontou.

O deputado do PAICV, Luís Pires, referiu que a ilha foi abandonada pelo actual Governo, acusando-o de não ter feito nenhuma obra estruturante e apontando retrocessos em vários sectrores.