MpD elogia compromisso do Governo com a Saúde e destaca avanços no sector

O MpD elogiou hoje a dedicação do Governo em elevar os padrões de saúde e ressaltou avanços notáveis, incluindo isenção de taxa moderadora, melhorias na política farmacêutica, ampliação do quadro de profissionais de saúde e a consolidação do Instituto Nacional de Saúde Pública, durante o debate “Saúde e Desenvolvimento”.

A deputada do MpD, Isa Miranda, ressaltou que, em tempos desafiadores, a saúde é a base do desenvolvimento de uma nação. Nesse sentido, elogiou a consistência e o compromisso do Governo em melhorar a saúde da população e alcançar padrões internacionais de excelência. Durante o seu discurso, Isa Miranda destacou também os avanços no sector de saúde nos últimos anos. Entre as medidas implementadas, mencionou a introdução do regime de isenção de taxa moderadora, a melhoria da política farmacêutica, a introdução de novas vacinas no calendário de vacinas de rotina, o aumento de recursos humanos nos cuidados de saúde primários e o licenciamento de várias clínicas privadas. A deputada enfatizou ainda a importância da consolidação do Instituto Nacional de Saúde Pública e a criação de uma Entidade Reguladora Independente da Saúde, que contribuíram para os indicadores de saúde de Cabo Verde figurarem entre os melhores da África Subsariana. Isa Miranda reconheceu os desafios enfrentados pelo país, especialmente durante a pandemia da COVID-19, e elogiou a resposta eficaz do Governo. O MpD ressaltou a importância da contínua busca pela excelência em saúde, mencionando os planos do governo para o ano de 2024, que incluem o reforço na luta antivetorial, a reestruturação da rede de telemedicina e o investimento em infraestruturas de saúde. Ao concluir, a deputada destacou que a saúde é um factor intrínseco ao desenvolvimento social e económico, sendo fundamental para o progresso do país. “Queremos aplaudir o compromisso do Governo, liderado por esta Maioria, com a saúde e o desenvolvimento sustentável em Cabo Verde. O progresso alcançado até agora é notável, mas também reconhecemos que desafios persistem. Neste sentido, apelamos a uma continuação dos esforços para garantir que todos os cidadãos tenham acesso equitativo aos serviços de saúde e para que nenhum cabo-verdiano seja deixado para trás”, concluiu.

