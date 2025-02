​Remodelação: Oposição esperava mais, MpD destaca eficácia

O PAICV e a UCID consideram que a remodelação governamental deveria ter sido mais profunda, abrangendo sectores como a Educação, a Administração Interna e a Justiça. Já o MpD defende que a decisão de Ulisses Correia e Silva surgiu no momento certo para melhorar a governação, reforçar a capacidade de resposta e assegurar uma execução mais eficaz das políticas públicas.

As posições foram expressas na noite de segunda-feira, durante o “Plenário”, programa de debate político da Rádio Morabeza. Do lado do PAICV, Marco Modesto Leite considera que a remodelação peca por ser “tardia”.

“É uma remodelação que vem de forma tardia, excessivamente tardia. É uma remodelação cosmética, eleitoralista e é uma remodelação também para dar vazão a alguns jogos internos no partido que sustenta o governo. Claramente um dos ministérios que merecia e um dos ministros que mereciam ser substituídos é o ministro da Educação, tal como o da Administração Interna pela a sua incapacidade de resolver problemas que se vão perpetuando a nível da segurança e da criminalidade no país. Está claro que este governo esgotou todas as suas possibilidades que tinha testado e já não tem mais soluções para esses problemas no país”, refere.

A UCID também entende que a decisão de remodelar o executivo chegou tarde e foi motivada pela pressão dos resultados do MpD nas autárquicas de 1 de dezembro. António Monteiro afirma que as escolhas de Ulisses Correia e Silva têm como objetivo salvaguardar as legislativas de 2026. O deputado lamenta, contudo, que a remodelação não tenha sido mais profunda, de forma a criar riqueza e melhorar as condições de vida dos cabo-verdianos.

“Nós temos, por exemplo, um grave problema na justiça. E nós entendemos que, provavelmente, dever-se-ia analisar a problemática da justiça em Cabo Verde, se o Governo está em condições de satisfazer as exigências dos tribunais e dos agentes da justiça em termos de condições de trabalho. E aquilo que nós temos conhecimento é que não. Nós temos o Ministério do Mar. Nós temos estado a falar demasiadamente do Ministério do Mar em termos poéticos. Nós temos um outro problema que, do nosso ponto de vista, também exige alguma atenção: o problema da energia e o problema de água. Daí que, se fosse pela OECD, nós exigiríamos uma remodelação muito mais profunda”, diz.

O MpD sustenta que as mudanças no elenco governamental aconteceram no momento certo para garantir maior eficiência e eficácia na governação. José Carlos da Luz rejeita qualquer relação entre as autárquicas e a remodelação governamental.

“Posso dar um exemplo: O PAICV esteve 15 anos no poder, como governo, e sempre perdeu as eleições autárquicas. Isso para mostrar que não há essa correlação linear entre as eleições autárquicas, o desempenho do governo e eleições legislativas. O presidente do partido achou por bem que era o timing para fazer uma remodelação governamental, de forma que possamos melhorar a governação, a capacidade de resposta, reforçar a execução de políticas públicas que vão ao encontro das necessidades da população, reforçar também as dinâmicas e permitir uma maior correlação entre os diversos ministérios, e ainda permitir maior eficiência e eficácia na governação. E dizer que nós, o MPD, estamos prontos para o embate eleitoral e ganhar as eleições”, afirma.

Relativamente à saída de cinco mulheres do executivo na sequência da remodelação, o PAICV e a UCID consideram que houve um retrocesso ao nível da igualdade de género. O MpD, por sua vez, reitera que a Lei da Paridade se aplica apenas a órgãos eleitos e não a nomeações diretas.

A remodelação levou à divisão do Ministério das Finanças e do Fomento Empresarial. Também houve mudanças nas pastas da Saúde, Turismo, Transportes, Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, assim como na Modernização do Estado e da Administração Pública. Os novos membros do governo tomaram posse na última sexta-feira.