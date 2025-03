​Oposição pede mais apoio internacional para Cabo Verde no combate a crimes transnacionais

O PAICV e a UCID defendem que Cabo Verde deve ser melhor compensado pelo seu papel como “força tampão” numa das principais rotas de tráfico de droga entre a América e a Europa. Posições expressas na noite de segunda-feira, durante o programa “Plenário” da Rádio Morabeza. O MpD faltou ao debate.

No programa, onde foi debatido o tema “Os desafios da defesa nacional perante a instabilidade global”, os dois partidos da oposição argumentaram que é essencial um maior apoio financeiro ao país, permitindo-lhe reforçar os meios necessários para combater crimes transnacionais e fortalecer a segurança interna. O PAICV esteve representado por Adilson Jesus.

“O Conselho Estratégico de Defesa Nacional fixa todo esse tipo de tráfico como ameaças relevantes para o país, além do terrorismo, entre outros. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar e saber que o espaço, a tranquilidade, a força tampão que nós podemos ter é muito mais forte, é muito maior do que aquilo que nós temos estado a receber. Não teremos capacidade de dar mais se todas as vezes que tivermos que fazer ações de fiscalização, tivermos que estar à espera de atividades conjuntas”, entende.

Adilson Jesus defende um reforço dos acordos internacionais que permitam um maior investimento na Guarda Costeira, dotando-a de navios e aviões capazes de fiscalizar a Zona Económica Exclusiva, o mar territorial, os acordos de pesca e eventuais ameaças, como a pirataria.

Do lado da UCID, Anilton Andrade considera que é necessário repensar a defesa nacional face à instabilidade global, nomeadamente através do reforço das parcerias internacionais na área da defesa.

“Se os outros países querem que a Cabo Verde seja, ‘um tampão’ do tráfico organizado e para prender drogas a sério nos nossos mares, eles têm de dar um passo em frente financeiramente. E as nossas autoridades devem dizer isto aos outros países, que devem apoiar de facto para que consigamos fazer todo esse trabalho. Refiro-me a apoio com meios, apoio em termos financeiros também”, defende.

Anilton Andrade defende uma maior eficácia nos apelos que Cabo Verde dirige à comunidade internacional no combate aos crimes transnacionais.

Em janeiro deste ano, a ministra da Defesa, Janine Lélis, destacou a segurança marítima, o combate à pirataria, o tráfico de pessoas e a resposta a desastres naturais como alguns dos principais desafios da defesa nacional perante as mudanças no cenário global. Devido à escassez de recursos, Cabo Verde tem procurado apoios internacionais para reforçar a vigilância marítima.