​UCID quer urgência na recuperação de escolas afectadas pela tempestade Erin

A UCID pede urgência ao Governo na disponibilização de verbas para acelerar a recuperação das escolas em São Vicente, afectadas pela tempestade Erin de 11 de Agosto. O partido afirma que recebeu garantias de que os levantamentos já foram feitos e aguarda agora a disponibilização do dinheiro para avançar.

O apelo foi feito hoje pela deputada dos Democratas Cristãos, Dora Pires, em conferência de imprensa de antevisão da primeira sessão parlamentar de Outubro, que arranca esta quarta-feira.

“Em resumo, diríamos que há uma necessidade urgente de melhorar as infra-estruturas educativas nesta ilha. Há necessidade de materiais informáticos, como computadores, portáteis e projectores, bem como proceder à restauração do mobiliário, mesas e cadeiras, que também foram danificados. Daí o nosso apelo urgente para que o Governo disponibilize a verba necessária para recuperar todas essas situações, de modo a que os nossos alunos tenham condições adequadas para a aprendizagem nas salas de aula”, apela.

Os trabalhos parlamentares desta semana marcam o regresso dos deputados ao hemiciclo, depois das férias. Em destaque, o debate com o ministro da Educação, Amadeu Cruz. Para além das preocupações com o abandono escolar e a situação dos professores universitários e docentes reformados, os deputados da UCID vão exigir soluções concretas para garantir a verdadeira inclusão dos alunos com necessidades educativas especiais.

“Em relação à inclusão, nem todas as escolas estão preparadas para receber alunos cadeirantes ou crianças com necessidades educativas especiais. Há necessidade de criar condições para incluir todas as crianças e de ter professores preparados. São necessárias mais formações para os professores, porque não é fácil ter 25 a 30 alunos ditos normais e, ao mesmo tempo, uma ou duas crianças com necessidades educativas especiais”, diz.

O ministro do Turismo e Transportes, José Luís Sá Nogueira vai estar no parlamento, a pedido do MpD. Dora Pires espera respostas concretas que transmitam garantias aos cabo-verdianos.

“Nós aguardamos que, às perguntas que serão feitas e que já estão nas mãos do ministro, as respostas possam transmitir uma certa estabilidade aos cabo-verdianos, tanto em relação aos transportes aéreos como ao turismo. É urgente rever a situação dos transportes internos, mas também dos internacionais, assim como o sector do turismo, uma aposta que o Governo vem fazendo, mas que em ambos os casos precisa de melhorias”, afirma.

Da agenda parlamentar também consta a apreciação de três propostas de lei, nomeadamente a que concede ao Governo autorização legislativa para legislar sobre a instituição da arbitragem em matéria sucessória.

A segunda autoriza o Governo a aprovar o Código de Processo Administrativo de Cabo Verde, e a terceira procede à primeira alteração à Lei que cria o Gabinete de Recuperação de Activos e o Gabinete de Administração de Bens e estabelece as regras de administração dos bens recuperados, apreendidos ou perdidos a favor do Estado.