O ano em que Cabo Verde passou a país de rendimento médio-alto

Em 2025, mudou a classificação do país, mas foi também o ano – finalmente – do início dos voos low cost, do acordo para a venda do BCA e foi também o ano em que, pela primeira vez, as reservas externas superaram os mil milhões de euros.

No primeiro dia de Julho, uma terça-feira, Cabo Verde passava a ser classificado como país de rendimento médio-alto, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Grupo Banco Mundial (GBM). Esta classificação, com fins essencialmente analíticos, baseia-se exclusivamente na evolução do rendimento per capita e não implica, por si só, mudanças na elegibilidade para acesso a recursos do GBM, como explicou, na altura, ao Expresso das Ilhas Indira Campos, Representante Residente do Grupo Banco Mundial Cabo Verde.

“Esta nova classificação é um testemunho inquestionável do percurso notável de desenvolvimento de Cabo Verde nos últimos 50 anos e reflecte décadas de compromisso, de resiliência e de políticas públicas sólidas. Com este novo marco, Cabo Verde reafirma-se como um exemplo de boa governação, estabilidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável, consolidando a sua posição como um destino seguro, fiável e cada vez mais atrativo para o investimento internacional. Contudo, este feito traz consigo novos desafios e responsabilidades. Manter este progresso exigirá esforços ainda maiores para garantir um crescimento inclusivo, reforçar a competitividade e fortalecer a resiliência face a choques externos”, disse então Indira Campos.

Avançando para o último mês do ano, no passado dia 11, o stock de reservas situou-se em 1.019,8 milhões de euros, um patamar considerado robusto e compatível com a estabilidade macroeconómica, assegurando a sustentabilidade do regime cambial de indexação ao euro.

Segundo o BCV, este desempenho das reservas externas líquidas resulta da conjugação de vários factores, principalmente a política monetária, a dinâmica do turismo, o aumento do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e das remessas dos emigrantes.

E por falar em dinâmica turística, Cabo Verde registou, em 2024, um número recorde de turistas, com um total estimado de 981.354 visitantes, o valor mais elevado da série estatística, segundo dados divulgados pelo INE, um crescimento de 11,8% face a 2023 e de 39,1% em relação a 2022. A ilha do Sal continua a concentrar o maior fluxo turístico, representando 59,0% das dormidas, seguida da Boa Vista (36,6%) e de Santiago (2,4%).

Números aéreos

Ainda em Dezembro, Cabo Verde recebeu a segunda prestação da concessão aeroportuária no valor de 45 milhões de euros. No total, até ao momento o estado da recebeu 80 milhões de euros da VINCI Airports, depois dos 35 milhões que embolsou no início da concessão.

E continuando na área da aviação, a TACV renovou os certificados que lhe permitem fazer voos transatlânticos. Segundo a transportadora, a obtenção deste estatuto resulta de vários meses de trabalho técnico e preparação interna, envolvendo equipas especializadas e processos rigorosos de avaliação. A certificação ETOPS, que estabelece parâmetros de segurança e eficiência para aeronaves que operam a longas distâncias de aeroportos alternativos, confirma que os recursos profissionais da Cabo Verde Airlines cumprem os mais exigentes standards internacionais de segurança na aviação civil.

Seguindo no ar, Cabo Verde já está a receber voos low cost, a Easyjet anunciou que transportou 77 mil passageiros de e para Cabo Verde nos últimos três meses.

Para fecharmos o último mês do ano, um relatório histórico, publicado na última reunião do G20, na África do Sul, e liderado pelo Prémio Nobel Joseph Stiglitz, e fez soar o alarme sobre a "emergência da desigualdade". A desigualdade é uma das preocupações mais urgentes do mundo actual, gerando muitos outros problemas nas economias, nas sociedades, nas políticas e no ambiente. Torna a vida das pessoas mais frágil, levando a percepções de injustiça que geram frustração e ressentimento. Isto, por sua vez, mina a coesão social e política, corroendo a confiança dos cidadãos nas autoridades e nas instituições. As consequências são a instabilidade política, a diminuição da confiança na democracia, o aumento dos conflitos e o menor interesse pela cooperação internacional. No entanto, e estas são as boas notícias, a desigualdade não é um dado adquirido; combatê-la é necessário e possível.

Números bancários

Em Novembro, no dia 24, uma segunda-feira, o BCV anunciou que não se opunha à aquisição de 59,81% do BCA pela Coris Holding. Segundo o banco central, a avaliação inicial não identificou indícios que colocassem em causa a idoneidade do proposto adquirente e do seu beneficiário efectivo, nem a sua solidez financeira, nem sinais de operações relacionadas com lavagem de capitais ou financiamento do terrorismo.

Nesse mesmo mês, antes de conhecida a decisão do Banco Central, Idrissa Nassa, PCA da Coris Holding – holding financeira com sede em Burkina Faso – dava uma entrevista ao Expresso das Ilhas onde explicava que o plano para o banco cabo-verdiano passava por reforçar a posição do BCA e transformá-lo num banco mais moderno, digital, inclusivo e orientado para o financiamento da economia real.

Novembro é também o mês do Orçamento de Estado e Olavo Correia, Ministro das Finanças, em entrevista ao Expresso das Ilhas afirmava: “temos de pensar grande para sermos grandes”. Segundo o governo, o OE2026 tem como principais políticas a diversificação da economia, a consolidação da trajectória de crescimento com justiça social e o reforço do papel do Estado Social, da inclusão social e do desenvolvimento sustentável.

“O Orçamento do Estado tem de ser um instrumento capaz de provocar a transformação na economia cabo-verdiana. Isto significa melhorar as condições de vida dos nossos cidadãos. Queremos aumentar a qualidade de vida com melhor acesso à educação, melhor acesso à saúde, melhor acesso à habitação, melhor acesso à água, à energia, ao saneamento e melhor acesso ao rendimento”, afirmou Olavo Correia.

Em Setembro ficámos a saber que Cabo Verde está na 95.ª posição mundial no Índice Global de Inovação (GII) 2025, divulgado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). A nível continental, o arquipélago surge como o 7.º país mais inovador de África, num ranking continental liderado por Maurícias (53.º), África do Sul (61.º) e Seychelles (75.º).

O relatório sublinha que, embora Cabo Verde se mantenha entre as economias africanas com desempenho relativamente positivo, continua a enfrentar desafios estruturais, como a fraca ligação entre universidades e empresas, o reduzido investimento em investigação e a limitada capacidade de financiamento para startups.

Números ilha a ilha

Em Agosto, o Expresso das Ilhas avançava que ao longo da última década se confirma uma forte centralização em algumas ilhas (Santiago, São Vicente, Sal e Boa Vista), quer na demografia, quer na actividade económica. Aliás, há inclusive ilhas a perder quota nestes 10 anos, como mostraram os cálculos foram feitos pelo economista Paulino Dias.

“Cabo Verde continua a correr a diferentes ritmos”, explicou Paulino Dias ao Expresso das Ilhas. “Naturalmente, não se pode esperar que todas as ilhas vão crescer ao mesmo ritmo ou vão ter a mesma participação num dado indicador como por exemplo o PIB, porque as ilhas são estruturalmente diferentes, possuem recursos diferentes. O que quis analisar é como é que evoluiu essa dinâmica, esse nível da concentração na última década”.

No mesmo mês, dados do PIB por ilhas, publicados pelo INE, mostraram as assimetrias do país, com Santiago, São Vicente e Sal responsáveis pela criação de 81,8% da riqueza nacional. Os restantes 18,2% dividem-se pelas outras seis ilhas. As ilhas com menor peso são Brava (0,9%), Maio (1,2%) e São Nicolau (2,2%).

Segundo o INE, a análise do PIB por ilha não só proporciona uma compreensão mais clara da performance económica regional, como também revela as desigualdades e os desafios específicos enfrentados por essas áreas. Além disso, ao comparar o PIB entre as diferentes ilhas, podem-se identificar padrões económicos e tendências que ajudam a formular estratégias para promover um crescimento mais equilibrado e sustentável.

Números dos economistas

Em Julho, o Expresso das Ilhas falou com Rodrigo García-Verdú, representante residente do FMI em Cabo Verde, no seguimento da sexta revisão no âmbito do acordo de Facilidade de Crédito Alargado (ECF) que aprovou uma extensão de quinze meses e um aumento equivalente a trinta por cento da quota no âmbito do acordo ECF. O Conselho de Administração também aprovou uma extensão de quinze meses do acordo de Facilidade de Resiliência e Sustentabilidade (RSF) e o reescalonamento das datas de disponibilidade no âmbito do acordo RSF.

“O ajuste tem sido muito bem-sucedido, no sentido em que os dois choques a que a economia foi exposta – primeiro, a recessão pós-Covid, depois o aumento do preço dos alimentos e energia, com a invasão da Rússia à Ucrânia – foram brutais. Quando você compara a queda do PIB, de perto de 20%, mas que no pior momento foi de 33%, poucos países foram expostos a um choque tão brutal. Entretanto, a retoma tem sido muito, muito boa; 7% em 2021; 17% em 2022; 5,1% em 2023 e depois 7,3% em 2024. Os dados mais recentes mostram que estamos 11% por acima do nível pré-pandémico. Comparativamente a outros países, é uma retoma muito, muito forte”, disse o representante residente do FMI.

Ainda em Julho, soubemos que a capitalização das empresas cotadas em bolsa foi a mais elevada de sempre. Este desempenho positivo teve por trás, principalmente, o aumento das emissões do Estado e a subida de transacções no mercado secundário.

Também em Julho, o Expresso das Ilhas entrevistou o economista guineense Carlos Lopes, que deixou a mensagem que “a ideia da diversificação é nobre, mas tem que ser estratégica”. “Ia ser um hub logístico. Não é um hub logístico. Podia ser um centro financeiro. Atraiu alguns bancos portugueses, alguns fundos, mas, na realidade, como praça financeira, é inexistente. Ia ser um centro para a economia digital. Actualmente, as exportações de TIC estão na ordem dos 0,27%, ou seja, são uma poeira”.

Em Junho, noticiámos os dois projectos-piloto em dois arquipélagos – um do lado de cá do continente, no Atlântico, outro do lado de lá, no Índico. Cabo Verde e Comores são considerados modelos a seguir por outros países africanos na construção de economias resilientes ao clima, inclusivas e sustentáveis.

O projecto Mobilizar recursos financeiros externos para além da COVID-19, para um desenvolvimento mais verde, mais igualitário e sustentável em PEID vulneráveis selecionados em África, América Latina e Caraíbas iniciou-se em Janeiro de 2022 e conclui em Dezembro deste ano.

Em Março, Cabo Verde apareceu sinalizado no mapa global de terras raras – carbonatito na ilha do Fogo – mas há jazidas em mais ilhas. São minérios vitais para a transição para energias limpas e usadas em indústrias e produtos como smartphones, televisores ou turbinas eólicas. A China domina mercado de metais usados em diversos produtos, incluindo os considerados cruciais para a segurança nacional dos países.

Para além da sua raridade, o que torna os carbonatitos alvo de grande interesse petrológico, geoquímico e económico é o seu carácter excepcionalmente rico em alguns elementos traço (elemento de origem natural presente em pequenas quantidades na crosta terrestre. A maioria são metais pesados, porém também se encontram nesta categoria elementos de baixa densidade como lítio, berílio, boro, etc.).

A China tem pouco menos da metade das reservas mundiais de terras raras, com o Brasil, a Índia e a Austrália também identificados como pontos críticos, de acordo com o Serviço Geológico dos EUA. A maior mina de terras raras é a de Bayan Obo, na região chinesa da Mongólia Interior, que produz os metais juntamente com o minério de ferro.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1257 de 31 de Dezembro de 2025.