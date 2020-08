Destaques da edição 975

Nesta edição, o Expresso das Ilhas destaca a entrevista com Janine Lélis, Ministra da Justiça: Novo Código Penal quer acabar com sentimento de impunidade. Mais duro, mais alinhado com a realidade e fenómenos da actualidade, tanto a nível nacional como internacional, e mais afinado no sentido em que foram colmatadas falhas identificadas na moldura legislativa anterior.

Este é o novo Código Penal proposto pelo governo e que foi aprovado na generalidade pelos deputados da nação, no passado dia 30. Em conversa com o Expresso das Ilhas, a ministra da Justiça, Janine Lélis, traças as principais mudanças previstas no direito penal cabo-verdiano.

Também a reabertura das escolas: Os cuidados no regresso às aulas. Vai ser um regresso diferente à escola para os 136 mil estudantes cabo-verdianos que iniciam o ano lectivo 2020/2021, no próximo dia 1 de Outubro. A pandemia obrigou a alterar hábitos e os estabelecimentos de ensino não fogem à regra. As aulas presenciais serão acompanhadas pelas aulas à distância e pelo cumprimento de todas as regras de higiene. O que acontecer noutras partes do mundo, durante as respectivas reaberturas, vai servir de lição para os restantes países.

Estudo de seroprevalência mostra baixa resistência ao coronavírus em Cabo Verde. A taxa de seroprevalência da COVID-19 – número de pessoas que através de um teste rápido acusaram a presença genética do coronavírus – em Cabo Verde é de 0,4% um número que a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, reconhece ser “muito baixo”. José Manuel Aguiar, antigo delegado de saúde de São Vicente, defende que estudo realizado pelo INSP e pelo INE “faz apenas constatações daquilo que todo o mundo já sabe”.

Covid-19: Casos na Praia causam polémica entre Director de Saúde e Protecção Civil. Presidente do Serviço Nacional de Protecção Civil e Bombeiros, Renaldo Rodrigues, reagiu esta terça-feira às declarações do Director Nacional de Saúde, Artur Correia, sobre a actuação das autoridades no combate à COVID-19 na Praia. Entre sexta-feira e ontem, 04 de Agosto, morreram três pessoas na Praia.

Que futuro para o turismo e que espaço para o turismo interno? Foi esta pergunta que lançámos, em jeito de repto, a dois professores universitários cabo-verdianos, radicados no Brasil. O Expresso das Ilhas continua à procura de respostas sobre o futuro de um sector vital para a nossa economia.

Na cultura, A [nova] vida e os nossos medos numa sala de Zoom. Cabo Verde integra elenco de produção internacional pensada para a plataforma digital.

Ainda a opinião de Eurídice Monteiro, Elementos da participação eleitoral no país; de José Silva Évora, A epidemia de cólera-mórbus na ilha de São Vicente; e de Dina Salústio, A escrita está na rua.