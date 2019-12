​Eunice Silva “à vontade” no Parlamento para responder aos deputados

Arranca hoje a primeira sessão parlamentar do mês de Dezembro. O debate com a Ministra das Infra-estruturas Ordenamento do Território e Habitação é o primeiro ponto da agenda.

Em entrevista à Rádio Morabeza, a ministra das Infra-estruturas Ordenamento do Território e Habitação diz que vai à vontade ao parlamento, porque há dinâmica e obra feita.

“À vontade, porque em todos as áreas que estão sob a minha responsabilidade estamos com dinâmicas próprias em todo o território nacional, com projectos, com programas, com realizações e obra feita. Estamos em plena transformação e com muita coisa já feita para mostrar”, diz.

Eunice Silva foi indicada pela Bancada parlamentar do MpD. O partido no poder está confiante no debate, por considerar que há obras a decorrer por todo o país, nomeadamente no âmbito do Programa de Requalificação, Reabilitação e Acessibilidades (PRRA). Posição assumida por Alcides de Pina, porta-voz da Bancada Parlamentar do MpD, que falava ontem, em conferência de imprensa.

“Há obras por todo o país que visam criar mais condições para o desenvolvimento turístico, mais condições para o desenvolvimento empresarial a nível local e mais condições para a criação de emprego. Penso que estamos a caminhar bem”, entende.

Para o PAICV, através do líder da Bancada Parlamentar, Rui Semedo, o debate é uma oportunidade para se fazer um balanço das realizações do Governo a nível da infra-estruturação do país.

“Os défices que existem de infra-estrutura, mas também as propostas de infra-estruturação do país, quer no domínio económico, quer no domínio social para continuar esse processo de transformação e modernização do país”, aponta.

A sessão parlamentar que começa hoje tem como destaque a discussão e votação na especialidade da Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2020. O instrumento de gestão foi aprovado na generalidade na última sessão de Novembro. A discussão e votação, na especialidade, do Projecto de Resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano de 2020 é outro ponto da agenda dos deputados.

A primeira sessão plenária de Dezembro arranca hoje e termina na sexta-feira, no hemiciclo da Assembleia Nacional.