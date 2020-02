UCID denuncia inexistência de redes de esgotos e insegurança nos bairros

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) alerta para a necessidade de água canalizada, para a deficiente iluminação pública, a inexistência de redes de esgotos e insegurança nos bairros de Ponta d'Água, Alto Safende, Alto da Glória, e Achada Eugénio Lima.

O vice-presidente da UCID falava esta manhã em conferência de imprensa, em jeito balanço da visita que fez no passado fim-de-semana aos referidos bairros, na Cidade da Praia.

Francisco Silva diz que é urgente a tomada de medidas para pôr cobro a essas situações.

“A violência, o denominado Caçu Body, já tomou uma proporção e dimensão preocupante que deixa qualquer um amedrontado e revoltado perante a ineficiência das autoridades. Os moradores são assaltados a qualquer hora do dia, e a partir de 7 horas da tarde, já ninguém conseguem sair a rua, com medo de serem assaltados e agredidos”, avança.

Francisco Silva afirma que a zona de Alto Safende está a ser discriminada pela Câmara Municipal da Praia, como mostram a falta de infra-estruturas desportivas e falta de água no bairro.

“A imensa falta de água... Por vezes passam três meses sem se ver o precioso líquido nas torneiras."

“A zona 4, em Ponta D´Água, queixa-se igualmente do total abandono pela actual equipa camarária que só vai ao bairro no momento de campanha para angariar votos e fazendo falsas promessas”, explica.

O responsável termina dizendo que a Câmara Municipal da Praia e o Governo se esquivam das suas responsabilidades com os moradores do bairro da Cidadela, ao não criarem condições de saneamento e de melhoria de acessibilidades, remetendo as responsabilidades para a Águas de Santiago (AdS).