IVA para água de agricultura e para licenças de táxi e hiaces vai manter-se

Proposta de isenção tinha sido apresentada pelo PAICV, no quadro do artigo 5º do Orçamento Rectificativo, mas foi rejeitada pela maioria.

A proposta teve 36 votos abstenção do MpD, 25 a favor, sendo 22 do PAICV e três da UCID. Na declaração do voto, o líder da bancada do PAICV considerou que se tratava de uma proposta “muito simples”, porque com a isenção do IVA os agricultores iriam ter benefícios na compra de água para rega, principalmente depois de três anos de seca e agravadas com a crise da pandemia. Por isso, Rui Semedo defendeu a introdução de um incentivo “especial à agricultura para aliviar os esforços dos camponeses, considerando que é uma “obrigação” do Estado de Cabo Verde dar um incentivo aos agricultores. “Nossa proposta era no sentido de aliviar o esforço dos camponeses, de forma a terem mais resultados nos seus esforços na agricultura”, justificou.. Por sua vez, o deputado do MpD, Armindo Luz, disse que a sua bancada votou abstenção, porque já existe um programa para apoiar agricultores que passam por dificuldades a nível do acesso à água, “sobretudo aqueles que produzem para auto-suficiência”. “Estamos a incentivar a produção de água a um baixo custo, assim como direitos aduaneiros na importação de painéis fotovoltaicos para a produção de electricidade com base na energia solar “, lembrou. Já o deputado António Monteiro, da UCID, na sua declaração de voto disse que proposta para a isenção do IVA na água para agricultura seria “justa, correcta e objectiva”, uma vez que com a água mais barata haveria mais investimentos neste sector. “Essa proposta foi rejeitada num momento em que os agricultores mais precisam”, conclui o também líder dos democratas-cristãos.

