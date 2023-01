​Oposição quer mais ação para mitigar inflação. MpD destaca “esforço significativo” do Governo

Os dois partidos da oposição com representação parlamentar consideram que o Governo não está a fazer tudo o que pode para proteger os cabo-verdianos, perante o aumento do custo de vida. Já o MpD fala de um esforço significativo feito por um executivo “sensível”. Posições expressas na última edição do programa “Plenário”, espaço de debate político da Rádio Morabeza.

Num debate em torno do aumento do custo de vida, que aconteceu na noite de segunda-feira, a deputada do maior partido da oposição, Josina Fortes, pediu união em prol das famílias.

“Falar da inflação é falar do aumento generalizado dos preços. E se conjugarmos essa inflação com o aumento do desemprego, estamos a falar de miséria. É momento de nos centralizarmos nas preocupações do povo. O Governo não está a fazer tudo. A população, de uma forma generalizada, está a pedir que o Governo reduza os gastos da máquina pública”, disse.

A UCID refere que o aumento dos preços é um fenómeno global e que as dificuldades só aumentam no seio das famílias cabo-verdianas. Para Dora Pires, é chegada a hora de fazer cortes na máquina pública e investir em questões urgentes.

“Temos que colocar os pés no chão e ver onde se pode cortar e para onde é preciso alocar mais recursos e investimentos, porque a população de todas as ilhas está a sofrer. Acreditamos que o Governo pode fazer mais. Temos institutos que nem deviam existir. Aqui podemos optar pela fusão. Temos ministros a mais. São aspectos que demonstram que no Governo podemos poupar e investir onde realmente há dificuldades e ajudar os que mais precisam”, defendeu a deputada.

Do lado do MpD, Armindo Gomes recordou que a subida generalizada dos preços está relacionada com as várias crises que o mundo e o país têm atravessado, exacerbada pela Guerra na Ucrânia. Para o responsável político, a situação é complicada e está a ser enfrentada por um Governo “social e sensível”.

“Quero crer que se fosse um outro Governo Cabo Verde estaria pior. Os problemas resolvem-se com um Governo sensível, que sabe que esse período será transitório e que resolve os problemas, designadamente com a mitigação dos efeitos do aumento da inflação provocado pela guerra na Ucrânia. Já foram tomadas várias medidas, entre as quais a estabilização dos preços dos combustíveis e da electricidade, a redução do IVA desses produtos e a subsidiação da farinha de trigo", apontou.

A oposição entende que o salário deveria acompanhar o aumento da inflação, assim como a manutenção da subsidiação da farinha de trigo para panificação nos moldes anteriores. O MpD afirma que o Governo tem feito um esforço significativo.

Plenário” é o programa de debate político da Rádio Morabeza. O formato é transmitido quinzenalmente, à segunda-feira, 19h00, ficando disponível em formato podcast, no site da Rádio Morabeza e plataformas digitais. A próxima edição acontecerá a 13 de Fevereiro.