Governo anuncia extensão do subsídio de doença até aos 12 anos e reforço na prevenção do cancro

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, anunciou a implementação de novas medidas que vão reforçar a protecção na área da saúde, incluindo a extensão do subsídio de doença para crianças até aos 12 anos e o aumento da comparticipação do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) em exames de rastreio de cancro.

Declaração feita hoje no Parlamento durante o debate com o governante sobre Crescimento Económico e Desenvolvimento Inclusivo.

“E vamos introduzir mais duas medidas com impacto na saúde, extensão do subsídio de doença para cobrir crianças dependentes dos 6 meses (actual) para até aos 12 anos. Comparticipação do INPS em encargos com fisioterapia (aumento), rastreio de cancro da mama, do útero, de próstata”, discursou.

Refere-se que no passado dia 20, à margem da conferência internacional “Reabilitação: Uma Questão de Justiça Social”, realizada na cidade da Praia, o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, informou que o Governo pretende avançar com a revisão da comparticipação do INPS para o diagnóstico e exames de rastreio de determinadas doenças em homens e mulheres.

Na altura, explicou aos jornalistas que a comparticipação dependerá da idade do utente e do tempo da sua contribuição, uma matéria ainda em análise.