Edição 1173

Destaque de manchete nesta edição do Expresso das Ilhas para o Especial sobre o Dia de África com as entrevistas a Paulino Dias e Odair Varela.

Em entrevista generalista com o Expresso das Ilhas, por ocasião do Dia de África, que se celebra a 25 de Maio, o economista Paulino Dias aborda a complexidade e diversidade do continente africano, destacando oportunidades e desafios. O consultor fala ainda das várias “ondas de frustração” por que tem passado este continente, onde as promessas constantemente falham em ser cumpridas, o que têm levado à insatisfação dos seus cidadãos.

De acordo com o Institute for Security Studies, a principal fonte de insegurança em África é a fragilidade do Estado, que leva à fragilidade também dos mecanismos regionais de segurança.

Para abordar as questões securitárias no continente, o Expresso das Ilhas falou com o professor universitário e investigador, Odair Barros-Varela.

Também em destaque na capa desta edição do Expresso das Ilhas está a actualização, pela agência de ratings Fitch, da classificação de Cabo Verde.

Assim, a Fitch Ratings anunciou a elevação do Rating de Longo Prazo do Emissor (IDR) de Cabo Verde de 'B-' para 'B'. A perspectiva é estável. Esta actualização reflecte a robusta perspectiva de crescimento económico e o desempenho fiscal forte de Cabo Verde, que se espera que suportem a consolidação fiscal.

Também a Electra e a sua reestruturação merecem destaque de capa neste número do Expresso das Ilhas.

Reestruturação do sector eléctrico está em andamento. Criação de novas empresas abre caminho à privatização. PCA da ELECTRA promete menor custo, melhor serviço e mais transparência.

Falamos também sobre a recente polémica entre a Ordem dos Advogados e o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.

Em entrevista no programa Café Central da RCV, Benfeito Mosso Ramos, Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, defendeu que na Justiça, em Cabo Verde, “há um excesso de garantias”. Ordem dos Advogados já manifestou “profunda preocupação”.

Terminamos com a UTAD internacional Day.

Moçambique foi o convidado deste ano, na terceira edição do Dia Internacional da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, para o ano é a vez de Cabo Verde. A iniciativa cruzou sabores e saberes globais.

A ler, igualmente, os artigos de opinião ‘Maio de 77, Prisões e torturas em São Vicente, 47 anos depois’ e ‘Filosofando sobre a vida e a morte’ de Clemente Garcia.