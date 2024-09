Amílcar Cabral e o Cabralismo: uma perspectiva crítica

​O centenário do nascimento de Amílcar Cabral (A.C.), que ocorre este ano, tem gerado ao longo do ano uma quantidade significativa de debates e artigos de opinião, tanto em Cabo Verde como em Portugal, com as comemorações atingindo o seu auge hoje dia 12 de setembro de 2024, a data do seu nascimento. No entanto, muitos das intervenções estão enraizadas num discurso datado, e têm refletido uma visão centrada nos conceitos dos anos 60 e 70 do século passado, em vez de considerar a problemática a partir de uma perspectiva mais moderna, consentânea com os valores democráticos do século XX e XXI. As manifestações comemorativas tendem a glorificar ou a beatificar A.C., sem, no entanto, abordar as contradições e as inconsistências do cabralismo. Promover um debate mais equilibrado e crítico sobre o legado de A.C. é fundamental do ponto de vista histórico.

Em primeiro lugar, isso permite uma compreensão mais ampla e matizada da história, indo além de narrativas simplistas que podem glorificar ou demonizar figuras, sem levar em conta o contexto em que atuaram. Em segundo lugar, tal debate contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico, especialmente em países onde a pluralidade de ideias é limitada e o debate contraditório não é incentivado. Quando o nível cultural é baixo e a educação não estimula a reflexão crítica, a história corre o risco de ser instrumentalizada para reforçar ideologias ou narrativas únicas. Isso pode infantilizar a sociedade e prejudicar a sua capacidade de aprender com o passado e de evitar erros semelhantes no futuro. Assim, abrir espaço para discussões complexas sobre o legado de A.C. ou qualquer figura histórica, ajuda a fomentar uma sociedade mais informada e capaz de questionar, interpretar e contextualizar os factos de maneira mais crítica. Além disso, a crítica ao legado de tais figuras, pode ser um passo importante para curar feridas históricas e promover uma reconciliação, desde que baseada em diálogo honesto e uma avaliação equilibrada dos impactos positivos e negativos de suas ações. Isso inclui a consideração das lições que podem ser extraídas tanto dos sucessos como das falhas do cabralismo (movimento inspirado por A.C.), bem como aspectos que enformaram o futuro da democracia emergente de Cabo Verde.

Nesse sentido, o meu objetivo é analisar o legado de A.C. a partir de uma perspectiva alternativa, à luz dos princípios atuais da democracia liberal.

A análise crítica do cabralismo deve ter em conta tanto as suas contribuições quanto as suas limitações, mostrando o quão imperioso ajustar as ideologias e políticas às realidades especificidades locais e contemporâneas.

Este ensaio está estruturado em quarto partes: a primeira examina o pensamento revolucionário de A.C., e a sua adaptação do socialismo revolucionário às condições africanas; a segunda parte do ensaio examina questões relacionadas com a legitimidade do PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde), fundado por Amílcar Cabral, e a sua evolução para o PAICV (Partido Africano da Independência de Cabo Verde), após a independência. Esta análise inclui uma discussão sobre até que ponto o PAIGC e seu sucessor poderiam ser considerados os legítimos representantes das aspirações do povo cabo-verdiano (ou mesmo melhores filhos, libertadores e pais da nação, como pretendem), desde a criação do partido nos anos 1960 até a independência de Cabo Verde em 1975, quando o território ainda estava sob administração portuguesa, numa altura em que os poderes e elites locais cabo-verdianas (consideradas ‘coloniais’ pelo cabralismo) já se tinham estabelecido, ancorado e estabilizado num território com 500 anos de história. A seção também aborda as implicações do projeto utópico de unidade Cabo Verde e Guiné-Bissau, defendido por A.C. Esse projeto falhado, que visava integrar os dois países numa união política pós-independência, levanta questões complexas sobre viabilidade e identidade nacional, incluindo tensões entre a identidade cabo-verdiana e a guineense, e como isso influenciou as políticas na época, dado que as realidades políticas, sociológicas e culturais entre Cabo Verde e Guiné-Bissau eram bastantes distintas e distanciadas geograficamente, realidades que seriam do conhecimento de A.C. e do seu movimento; A terceira parte do ensaio avalia o impacto do cabralismo no processo de centralização do poder no período pós-independência de Cabo Verde, destacando as suas consequências no sistema político e no desenvolvimento socioeconómico do arquipélago. Esta seção explora como os princípios e a ideologia de A.C. moldaram a estrutura de poder no novo Estado cabo-verdiano, mesmo após o advento da democracia liberal, com especial atenção ao papel do PAICV e dos seus sucessores na consolidação do poder centralizado. Também aborda a questão de como essa centralização gerou desafios, especialmente em termos de pluralidade política e inclusão de diferentes setores da sociedade, os impactos da mesma na economia do arquipélago, e como moldou a trajetória do país em termos de governança, economia e relações sociais. A quarta parte apresenta uma conclusão geral.

Com base nessa introdução, as quatro partes do ensaio devem oferecer uma análise aprofundada dos desafios e contradições do cabralismo, bem como as implicações políticas de longo prazo para Cabo Verde.

