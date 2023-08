Governo considera descabido dizer que há relatório dos auditores e dos juízes do TC

É descabido considerar que há relatório dos auditores e relatório dos juízes do Tribunal de Contas. A Afirmação é do Secretário de Estado das Finanças, reagindo às declarações do líder da bancada parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, que acusou os juízes do Tribunal de Contas de alterar os relatórios dos auditores.

Alcindo Mota diz que o poder de julgar e emitir pareceres é do colectivo do Tribunal de Contas.

“Não há alterações no processo de nomeação dos Juízes e o funcionamento do Tribunal de Contas é feito nos termos do respectivo Estatuto, pelo que consideramos descabida a referência à nomeação dos Juízes pelo Governo.Éigualmente descabido considerar que há relatório dos auditores e relatório dos juízes do Tribunal de Contas. O poder de decisão, ou seja, de julgar ou emitir parecer é do colectivo constituído pelo Presidente e pelos Juízes”, afirma.

Relativamente à execução de projectos no âmbito da Covid-19, Alcindo Mota avança que o governo mobilizou recursos externos no valor de 13.469 milhões de CVE dos quais 4.846 milhões de escudos para financiamento dos projectos da pandemia da Covid-19.

"Está claro no relatório: são 4.846 milhões de escudos para financiamento de projectos. Mas, a confusão, a leitura criativa que se traz aqui, é que se quer relacionar o montante canalizado para a COVID-19 com outros recursos externos mobilizados neste ano em que eclodiu a pandemia, em que houve uma erosão substancial daquilo que é a fonte de arrecadação das receitas do estado para fazer face aos compromissos", explica

No que diz respeito à dívida pública, o Secretário de Estado das Finanças frisa que o Estado paga regularmente o serviço da dívida e continua com elevado nível de credibilidade junto dos parceiros internacionais, que continuam a financiar projectos de desenvolvimento nos mais diversos domínios.

Recorde-se que na passada segunda-feira, 7, o líder da bancada parlamentar do PAICV, João Baptista Pereira, denunciou aquilo que o seu partido classifica de “alteração” dos relatórios dos auditores por parte de juízes do Tribunal de Contas colocando em causa a transparência.

“O relatório distribuído foi alterado no gabinete dos juízes nomeados pelo Governo no Tribunal de Contas”, disse, apontando várias diferenças entre o parecer do Tribunal de Contas sobre a conta geral de Estado referente ao ano de 2020 e o relatório produzido pelos auditores do tribunal.

Em resposta, também o Presidente do Tribunal de Contas, João da Cruz Silva, já havia esclarecido, num comunicado, que não existem relatórios dos auditores, explicando que estes apenas apresentam propostas que são revistas e validadas pelos juízes.