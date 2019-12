​Orçamento para 2020 regressa ao Parlamento para debate na especialidade

A Proposta de Lei que aprova o Orçamento do Estado para o ano económico de 2020 regressa esta semana ao Parlamento para ser discutida na especialidade. O instrumento de gestão foi aprovado na generalidade na última sessão de Novembro.

O Orçamento do Estado para 2020, estimado em 73 milhões de contos, mereceu votos favoráveis do MpD e contra dos deputados do PAICV e da UCID. Prevê um crescimento económico de 4,8 a 5,8% do Produto Interno Bruto (PIB), comparando com 2019.

Para 2020, o executivo de Ulisses Correia e Silva estima uma inflação de 1,3%, um défice orçamental de 1,7% e que a taxa de desemprego baixe dos actuais 12% para 11,4%. Quanto à dívida pública, a previsão é de uma redução para 118,5% do PIB durante o próximo ano económico.

De acordo com o projecto da ordem do dia da primeira sessão plenária de Dezembro, o debate com a ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação, é outro ponto forte da agenda. Eunice Silva foi indicada pela bancada parlamentar do MpD.

A discussão e votação, na especialidade, do Projecto de Resolução que aprova o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano de 2020 é outro ponto da agenda dos deputados.

A primeira sessão plenária de Dezembro acontece de 11 a 13, no hemiciclo da Assembleia Nacional.