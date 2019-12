​Governo homenageia amanhã Comissão Técnica e Científica do processo de elevação da Morna

A equipa técnica que trabalhou no processo de candidatura da Morna a Património Cultural Imaterial da Humanidade vai ser homenageada amanhã pelo Governo. O anúncio foi feito hoje no Parlamento, pelo líder da bancada parlamentar do MpD.

Rui Figueiredo Soares falava na sequência da declaração política do PAICV sobre a Morna. “A equipa técnica dirigida pelo senhor Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas regressa hoje à noite ao país, será homenageada amanhã em acto público do Governo”, afirma. “Hoje queríamos tão simplesmente parabenizar o povo cabo-verdiano por este grande feito”, diz. A declaração política do maior partido da oposição foi apresentada pelo deputado Walter Évora. Na declaração política do PAICV defende-se uma aposta em instituições vocacionadas para investigação académica sobre a Morna. “Defendemos que, para além do fortalecimento dos compositores e intérpretes, deve-se também fazer uma forte aposta nas instituições vocacionadas para a investigação académica, como também nos investigadores, que não estando necessariamente integrados em instituições ou sistemas académicos podem, por iniciativa própria, dar um valioso contributo à causa da Morna”, defende. A morna foi elevada a Património Cultural Imaterial da Humanidade no dia 11 deste mês, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO). A consagração aconteceu durante a 4ª reunião do Comité Intergovernamental para a Salvaguarda do Património Cultural Imaterial, que decorreu em Bogotá, Colômbia. Cabo Verde esteve representado por uma equipa técnica liderada pelo ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente. Em reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, 12, o Governo decidiu atribuir a Medalha de Mérito Cultural de primeiro grau à Comissão Técnica e Científica do processo Morna e à toda a equipa que fez a preparação da candidatura do país. Para o executivo, é uma forma de reconhecimento de toda a nação cabo-verdiana, de todos os artistas, músicos e compositores cabo-verdianos pelo “trabalho brilhante” feito pela equipa, e que permitiu a inscrição da Morna como Património Imaterial da Humanidade.

