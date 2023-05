Janine Lélis nega interferência do governo em questões editoriais dos órgãos públicos de comunicação social

A ministra dos Assuntos Parlamentares, Janine Lélis, lembrou hoje que o relatório dos Repórteres Sem Fronteira (RSF) aponta que as leis nacionais favorecem o exercício do jornalismo e assegura que o Governo não tem responsabilidades naquilo que é a afectação do tempo da antena, programação ou linha editorial dos órgãos públicos de Comunicação Social.

Janine Lélis deu esta garantia em reacção à declaração política do PAICV feita pela deputada Carla Lima, em que esta afirmou que a liberdade de imprensa, bem como outras liberdades como a de expressão, direitos e garantias plasmados na Constituição da República têm sofrido graves atropelos e desigualdade de tratamento de cobertura dos partidos políticos pela TCV. A governante defendeu que é importante que uma abordagem seja feita na sua perspectiva global, tendo em conta que o relatório dos RSF também apontou alguns pontos positivos que foram omitidos na declaração política. “Desde a abertura democrática, em 1991, nenhum jornalista foi detido sequestrado, intimado em decorrência do exercício da profissão e a liberdade de imprensa é garantida pela Constituição e que as leis são muito favoráveis ao exercício do jornalismo, o que permite aos profissionais da mídia trabalhar livremente”, destacou. Lélis lembrou ainda que a lei prevê que todos os partidos políticos tenham espaço na mídia e acusa o PAICV de querer imputar ao Governo a responsabilidade de desigualdade do tempo de antena. “O Governo não tem responsabilidades naquilo que é a afectação do tempo da antena ou daquilo que é a programação ou daquilo que é a linha editorial. E aqui nós temos de ter coerência, porque por um lado, critica o Governo, mas espera que o Governo faça aquilo que não é suposto fazer”, refutou.

