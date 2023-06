"Esforços de Cabo Verde na implementação de uma economia sustentável são reconhecidos pela ONU"- MpD

O Movimento para a Democracia (MPD) destacou hoje a importância dos esforços do país na busca por uma economia sustentável, afirmando que tais iniciativas têm sido reconhecidas pelas Nações Unidas.

Declaração feita pelo deputado Euclides Silva, durante a sessão plenária de hoje.

Conforme referiu, existem prognósticos de que a dívida nacional está numa curva descendente, pelo que se aponta para um rácio na ordem dos 107% do PIB a curto prazo. E, nesta senda, prosseguiu, o acordo de conversão da divida com Portugal, com a chancela das Nações Unidas, vai diminuir ainda mais o rácio da dívida pública.

O MpD expressou sua gratidão pela valiosa colaboração das Nações Unidas e de seu Secretário-Geral, destacando que essa parceria reforça o apoio global à busca de soluções para os desafios ambientais.

O partido considera essa colaboração um exemplo a ser seguido pelos países africanos, especialmente no que diz respeito à negociação da dívida em prol da acção climática, em uma lógica de benefício mútuo.

“Também aqui, é importante realçar que os esforços de Cabo Verde na implementação de uma economia sustentável, têm sido notados pelas Nações Unidas. É o caso da plataforma Blu-X, que foi implementada pela Bolsa de Valores de Cabo Verde, com a parceria estratégica do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e que já permitiu a emissão de cinco instrumentos sustentáveis, incluindo a primeira Blue Bond de Cabo Verde, financiando projectos sustentáveis e demonstrando que o nosso país está engajado na defesa da sustentabilidade e dos princípios Ambientais, Social e Governança”, exemplificou.

Por sua vez, o deputado do PAICV, Armindo Freitas, assegurou que o partido sempre esteve alinhado com questões que tem a ver com o ambiente e que durante os 15 anos da sua governação demonstrou, através de investimentos estruturantes.

Entre os exemplos citados pelo deputado estão os “avultados” investimentos em energias renováveis, que resultaram em um aumento significativo no rácio de penetração dessas fontes de energia no país.

No entanto, o PAICV criticou o governo actual, acusando-o de desmantelar os parques naturais e negligenciar os investimentos em energias renováveis, levando a uma redução no rácio de penetração dessas energias.

“Após 2016 este Governo desmantelou os parques naturais, não investiu nas energias renováveis até que o rácio de penetração baixou para cerca de 16%, quando deveríamos estar a volta de 40%. Temos a degradação ambiental e não se conhece projectos nem investimentos ambientais”, acusou.

Já o deputado da UCID, António Monteiro, elogiou o acordo assinado com Portugal do fundo para cação climática com 12 milhões de euros, considerando-o um passo importante no combate às alterações climáticas em Cabo Verde.

Apesar de reconhecer que esse montante não permite grandes ambições, o partido ressaltou a possibilidade de alcançar o valor máximo esperado de 140 milhões de euros, o que poderia impulsionar a implementação de ações efetivas contra as alterações climáticas.

“Queremos que o Governo tenha todos os projectos devidamente organizados par que possamos aproveitar ao máximo essa janela de oportunidade e dar exemplo ao mundo de que é possível com as relações bilaterais entre países, criar condições que permitam um combate às alterações climáticas e condições para que o mundo seja melhor”, declarou.