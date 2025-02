ME aguarda decisão do Tribunal Constitucional sobre PCFR do Pessoal docente após pedido do PR

O Ministério da Educação (ME) recebeu, nesta terça-feira, 11, um despacho do Tribunal Constitucional informando que o Presidente da República solicitou a apreciação preventiva da constitucionalidade do diploma que aprova o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações (PCFR) e estabelece o Estatuto do Pessoal Docente. Apesar desse novo desenvolvimento, o Ministério garante que se mantém firme no compromisso de valorizar os professores e de criar condições para a implementação da nova Tabela Remuneratória, que prevê um aumento salarial médio de 16%.

Através de um comunicado, o Ministério da Educação afirmou ter disponibilizado os documentos requeridos pelo Tribunal Constitucional, incluindo os relativos ao processo de elaboração do PCFR, a proposta enviada ao Parlamento e o posicionamento do Governo sobre o Veto Político do Presidente da República ao Decreto-Lei aprovado inicialmente pelo Conselho de Ministros em Agosto de 2024. Segundo o Ministério, tanto o Veto Político quanto o pedido de apreciação da constitucionalidade são actos políticos legítimos do Presidente da República, cuja decisão será aguardada com serenidade. No entanto, a tutela reafirma o seu compromisso com a valorização dos professores e assegura que continuará a trabalhar para implementar a nova Tabela Remuneratória do Pessoal Docente, que prevê um aumento salarial médio de 16%, podendo ser superior em alguns casos, abrangendo todos os professores, independentemente da sua formação e escalão atual. O Ministério lamentou os atrasos na aplicação das novas remunerações, que estavam previstas para Janeiro de 2025 e já tinham sido contempladas no Orçamento do Estado, com um impacto financeiro superior a 1,2 milhões de contos. A nota lembra ainda que o Governo já resolveu a maioria das pendências acumuladas entre 2008 e 2016, beneficiando mais de 7.000 professores e com um custo anual aproximado de um milhão de contos.

