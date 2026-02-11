Governo vai adquirir dois novos TACs para reduzir evacuações

O ministro da Saúde, Jorge Figueiredo, afirmou hoje que solicitou a aquisição de dois novos equipamentos de Tomografia Axial Computorizada (TAC) para o reforço tecnológico que permitirá melhorar o diagnóstico, reduzir evacuações médicas e iniciar formações especializadas ainda antes da conclusão do Hospital Nacional.

A garantia foi dada no Parlamento, em resposta à deputada da UCID, Zilda Oliveira, que questionou o Governo sobre os cerca de 400 pacientes que, em Julho de 2025, se encontravam na lista de espera para evacuação médica e sobre o impacto que o futuro Hospital Nacional terá na redução dessas transferências.

Na sua resposta, Jorge Figueiredo afirmou que o Executivo não pretende esperar pela conclusão da nova infraestrutura para começar a actuar.

“Não precisamos do hospital para começar a trabalhar. Queremos começar já, para que o impacto sobre a população carente seja o mais rápido possível”, declarou.

Segundo o governante, já foi solicitada a aquisição de dois novos TACs de 128 cortes, equipamentos significativamente mais avançados do que os actualmente existentes.

“A TAC de São Vicente e da Praia são de 16 cortes. Neste momento, as duas TACs que virão são de 128 cortes. Nós poderemos estudar plenamente a circulação, o coração, o diagnóstico directamente a partir daí”, explicou.

De acordo com o ministro, estes equipamentos permitirão melhorar o diagnóstico em áreas críticas como a cardiologia e a oncologia, possibilitando uma intervenção mais célere e precisa.

“Poderemos intervir em matérias que mesmo antes, inclusive quando for estadiar o nível do cancro que nós temos, trabalhando mais e melhor os cancros que vão surgindo”, acrescentou.

Jorge Figueiredo adiantou ainda que o Governo já abriu o estudo genético de cancros hereditários no hospital, sublinhando que Cabo Verde está a investir na investigação e no reforço da capacidade técnica nacional.

Paralelamente, o Ministério da Saúde vai avançar com um plano de formação de médicos e especialistas, em parceria com instituições estrangeiras, nas áreas da cardiologia, ortopedia, oftalmologia e neurotraumatologia.

“Serão abertos concursos específicos e serão respondidas as especialidades que impactam mais nesse processo de evacuação”, afirmou.

Segundo o Ministro, cerca de 33% das evacuações estão relacionadas com ortopedia e aproximadamente 30% com cardiologia, áreas que o Governo pretende reforçar com equipamentos e formação especializada ainda este ano, dotando os actuais hospitais centrais das condições necessárias para reduzir a dependência do exterior.