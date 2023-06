UNTC-CS exige reposição de recursos retirados do INPS

A UNTC-CS exige que o Governo faça a reposição imediata dos recursos retirados ao INPS, durante a pandemia de covid-19. A secretária-geral da central sindical falava esta manhã em conferência de imprensa, na cidade da Praia.

Joaquina Almeida lembra que o governo conseguiu mobilizar junto dos parceiros internacionais o montante de 13 mil milhões de escudos, contra uma despesa a rondar os 4 mil milhões.

“O Goveno tem de dizer o que fez com cerca 9 mil milhões de escudos que recebeu dos parceiros internacionais. A UNTC-CS não irá descansar até que cada tostão que foi retirado dos fundos da Segurança Social seja restituído”, assegura.

Joaquina Almeida também acusa a CCSL e o representante do Conselho Superior das Câmaras de quererem delapidar os recursos do INPS, ao exigirem o aumento do valor de 30 mil escudos da senha de participação nas reuniões do conselho directivo do INPS.

“A senha é de 30 mil escudos mensal, para cada reunião, uma reunião que oscila entre duas a três horas. Agora querem aumentar. Tudo isso, como eu disse, estão a tentar dilapidar os recursos dos trabalhadores. Por isso é que estamos aqui a denunciar. Quem está a depilar é a outra central, cujo representante é o Dr. José Manuel Vaz e o representante do Conselho Superior das Câmaras é o doutor Eugénio Inocêncio”, aponta.

A Secretária-Geral da UNTC-CS revela que o ministro da Família já deu luz verde para se avançar com a proposta.

Joaquina Almeida afirma que a UNTC-CS abdica do valor de aumento da senha de presença, a favor da reposição das comparticipações alegadamente retiradas aos contribuintes.