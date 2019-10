​PAICV quer mais atenção do Governo à saúde mental

O PAICV considera que o Governo não tem dado a devida atenção à saúde mental no país. Em causa, a situação em que se encontra o Hospital Psiquiátrico da Trindade, que, segundo o partido, padece de problemas graves tanto em termos funcionais como estruturais, e com um grande défice de recursos humanos.

Preocupação manifestada pelo maior partido da oposição, numa declaração feita no Parlamento pela deputada Ana Paula Santos, neste Dia Mundial de Saúde Mental.

“O Hospital da Trindade, neste momento, confronta-se com falta de psicólogos e psiquiatras, especialidades imprescindíveis para a recuperação dos doentes. Esta situação decorre, por um lado, devido à mobilidade dos técnicos que optam por outras estruturas mais atractivas para o seu desenvolvimento profissional e, por outro lado, devido à falta de uma política estrutural do Governo no concernente ao Plano de Cargos e Carreiras mais atractivos, de forma a motivar a fixação de técnicos do quadro do hospital”, refere.

O MpD, pela voz do deputado Orlando Dias, concorda com as preocupações apresentadas pelo PAICV, mas diz que o Governo tem planos e projectos para melhorar o Hospital da Trindade.

“É evidente que nós temos um centro de psiquiatria aqui na Praia, na Trindade, que requer alguma melhoria e julgo que o Governo tem em mãos planos e projectos para melhorar o centro da Trindade, em termos da própria estrutura, que já é antiga e que precisa de um trabalho de remodelação. Portanto, aqui estamos de acordo e isso irá melhorar o atendimento e acompanhamento dos doentes mentais”, diz.

O Dia Mundial da Saúde Mental comemora-se hoje, sob o lema "Dignidade na Saúde Mental: Primeiros Socorros de Saúde Mental e Psicológica para Todos".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem vindo a alertar para as questões da saúde mental, considerando a mesma como uma prioridade.