Relacionamento entre Ministério Público e Polícias "devia estar num patamar muito melhor"

Ministra da Justiça e PGR querem boas relações entre o Ministério Público e as polícias de investigação. Janine Lélis e Landim Tavares defendem que todos devem assumir as suas responsabilidades.

A ministra da Justiça, Janine Lélis, e o novo Procurador-geral da República defenderam hoje que o Ministério Público e as polícias de investigação devem ter boas relações tendo em vista uma aplicação eficaz da Justiça em Cabo Verde.

Estas ideias foram defendidas hoje nas audições de ambos na Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos, Segurança e Reforma do Estado tendo em vista a preparação para o debate sobre o Estado da Justiça que se realiza na próxima semana.

"O relacionamento [do Ministério Público] com as polícias já devia estar num patamar muito melhor. Muita coisa precisa de mudar", disse Landim Tavares perante os deputados da Comissão e assegurando igualmente já ter tido conversas, ainda que informais, com os Directores Nacionais da Polícia Judiciária e da Polícia Nacional tendo em vista a melhoria das relações entre as três instituições.

Janine Lélis alinhou pelo mesmo discurso. Para a ministra da Justiça "todos têm responsabilidade no sistema. O Ministério Público que delega nas polícias, as polícias que investigam e que devolvem ao Ministério Público e os tribunais que julgam".

"Se o Ministério Público responsabiliza as polícias e se as polícias responsabilizam o Ministério Público pela inoperância, o sistema sai a perder. Ninguém ganha com isso. É preciso que o Ministério Público, a Polícia Judiciária e a Polícia Nacional cumpram cabalmente as suas funções, porque enquanto um responsabiliza o outro alguém fica desresponsabilizado", disse ainda Janine Lélis.